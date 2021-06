Mercato Juve: Cristiano Ronaldo, si tratta per la cessione

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra ormai arrivato ai titoli di coda, e a 36 anni suonati (saranno 37 a febbraio 2022), il marziano di Madeira sembra già pronto per la prossima sfida. Il rapporto con l’ambiente bianconero si sta lentamente deteriorando ormai da tempo, molti tifosi caldeggiano l’addio del portoghese (seppur con riconoscenza) per aprire un nuovo ciclo fatto di gente giovane e affamata.

Dal canto suo, Cristiano ha già vinto tutto il possibile in Italia (compreso il titolo di capocannoniere) e non essendo stato in grado di essere competitivo in Champions League, suo vero obiettivo, rinuncerebbe anche all’ultimo anno di contratto per migrare verso altri lidi. Al momento, le opzioni per il suo futuro sono 3: rimanere alla Juventus e poi svincolarsi, oppure accettare la corte degli sceicchi di Manchester City e PSG.

In particolare, come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Paris Saint-Germain ha già avviato contatti con l’entourage dell’attaccante, ottenendo un gradimento di massima da parte dello stesso CR7. Questa operazione entrerebbe nell’ottica di sostituire il francese Mbappe in caso di partenza (direzione Real Madrid), e di fare di CR7 e di Neymar le nuove stelle per puntare, ancora una volta, alla Champions League, vero obiettivo dei parigini dopo aver ormai vinto troppe volte la Ligue 1.

Lo stesso numero 10 del Paris, Neymar, si è già espresso in favore dell’arrivo dell’ex rivale ai tempi del Barca:

“Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano”.

Anche economicamente l’affare sembra fattibile. Lo sponsor tecnico di Ronaldo, Nike, è lo stesso della squadra del presidente Nasser Al-Khelaïfi. Inoltre, l’idea per Presidente è quella di rendere Cristiano Ronaldo, oltre a Neymar che lo è già dai tempi del suo arrivo sotto la Tour Eiffel, l”uomo immagine del Mondiale in Qatar, paese dei proprietari del club e del presidente, che fa parte del comitato organizzatore del torneo che si terrà nel 2022.

Per quanto riguarda la squadra, l’arrivo di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora sembra ormai allontanare sempre più il portoghese dalla Continassa. Max, infatti, preferirebbe puntare forte su Paulo Dybala e liberare la società dai 60 milioni lordi di stipendio del marziano, investendoli invece sul mercato. Allo stato attuale delle cose, come riporta oggi Sport Mediaset, la Juventus si accontenterebbe di 30 milioni per liberarlo, ma sarebbe disposta anche a parlare di uno scambio nel quale rientrerebbe Mauro Icardi, nome che da giorni rincorre per l’attacco bianconero, soprattutto in caso di mancato riscatto (o nuovo prestito a fronte di 10 milioni) di Alvaro Morata.

