Mercato Juve, gli incedibili di Allegri: c'è un colpo di scena

Brusca frenata della Juventus per Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano si svincolerà dal Milan il 30 giugno, ma potrebbe non approdare a Torino: secondo la Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha piena fiducia in Wojciech Szczesny, lo considera incedibile al momento, e avrebbe raffreddato la pista che porta all’estremo difensore della Nazionale italiana.

Il mister toscano stima Donnarumma, ma considera prioritario, almeno per il momento, spendere i soldi che servirebbero per pagare lo stipendio del portiere (e la commissione di Mino Raiola) per rinforzare altri reparti. La Vecchia Signora si allontana così dal giocatore, seguito anche da Barcellona e Psg.

Proprio in giornata Allegri terrà il primo vertice di mercato con la dirigenza bianconera, in cui verranno stabilite le linee guida per l’estate. In difesa l’allenatore livornese vuole la conferma dello zoccolo duro Chiellini e Bonucci, a centrocampo l’orientamento è blindare almeno Bentancur: gli obiettivi per rinforzare la mediana, il reparto più in difficoltà nella scorsa stagione, vanno da Locatelli a Pjanic.

Anche in attacco si comincia da due conferme: Alvaro Morata e Paulo Dybala sono intoccabili. Allegri ritiene entrambi incedibili, spera nel rinnovo del prestito dello spagnolo e nel prolungamento del contratto dell’argentino. Si attendono inoltre novità da Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 03-06-2021 10:24