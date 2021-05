Maxisconto Raiola su Donnarumma scatena i social

E’ rimasto spiazzato, non c’è altra spiegazione. Mino Raiola pensava che alla lunga avrebbe vinto il braccio di ferro col Milan per il rinnovo di Donnarumma ma la mossa di Maldini, che non ha più riaperto la trattativa acquistando anche un altro portiere, ha lasciato di sale sia il procuratore che il portiere stabiese. E ora è caccia all’ingaggio anche a costo di fare un maxisconto sull’ingaggio, come pare sia già successo stando a quanto scrivono Il Giornale e il Corriere dello sport.

Raiola offre Donnarumma alla Juve per 6 milioni all’anno

Si legge infatti sui giornali che Raiola ha scritto una mail (PEC, quindi certificata) alla Juventus per segnalare che il portiere è pronto anche un ingaggio da 6 mln. L’arrivo di Allegri ha rilanciato le quotazioni di Szczesny, il Barça ha problemi di bilancio e Gigio rischia di restare fuori.

I tifosi scatenati contro Raiola-Donnarumma

Fioccano i commenti sui social: “Non resterà fuori, ma effettivamente più di 8 milioni all’anno (proposta di rinnovo al Milan) non è detto che sarà facilmente raggiunto come ingaggio” o anche: “Vorremmo tanto fosse così, non illuderci. Ok da milanista posso passare in malafede, ma da tifoso di calcio, sono disgustato sinceramente per il ragazzo” oppure: “se accetta pagamento spalmato in 20 anni e senza stecca a da 20 a Raiola, lo prendiamo all’Inter contratto 5 anni, tanto dopo un anno lo vendiamo al PSG…”.

C’è chi sogna (“Sarebbe bello che non lo ingaggiasse nessuno…”) chi ironizza (“Eh giocherà nello Sparta Praga“) e chi non riesce a perdonare: “Hanno offerto 8, ne voleva 12, adesso mendica 6… fa tutto questo per il premio a Raiola e alla famiglia, mezzouomo che non sa ciò che vuole”.

Un tifoso osserva: “MinoPizza è interessato ai 20 milioni che gli spettano, mica all’ingaggio” e infine l’ironia di un fan “Raiola ha scritto anche la letterina a Babbo Natale promettendo di essere buono se lo aiuta a trovare una squadra a Donnarumma“.

