Milan: I tormenti di Donnarumma non impietosiscono i tifosi

Si aspettavano una telefonata e una convocazione, si son ritrovati a leggere che a casa Milan era già sbarcato un nuovo portiere. Raiola e Donnarumma sono rimasti spiazzati dalla mossa di Maldini che ha rotto gli indugi facendo firmare a Mike Maignan il contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2026. Il portiere francese è stato prelevato dal Lille per 13 milioni di euro più due di bonus, e percepirà uno stipendio di 2,5 milioni di euro più bonus.

Su La Repubblica si legge dei tormenti di Donnarumma che sarebbe disorientato dopo l’addio al Milan ed è in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro. La Juventus prima deve vendere Szczesny mentre le grandi straniere sembrano guardare altrove.

I tifosi ironici nei confronti di Donnarumma

Fioccano le reazioni sui social: “Potrebbe sempre fare il secondo al Milan per 500 mila all’anno” o anche: “Non accadrà ma se rimanesse senza squadra sarebbe la favola più bella del 2021” oppure: “Il giochino era andare agli Europei mettendo tutto in ghiaccio con la Juve che nel frattempo piazzava il polacco, la decisione di Maldini ha svelato gli altarini e ora è un po’ più complicata la faccenda, ce la faranno alla fine ma non sarà facile far quadrare i conti”.

In tanti però non credono che Raiola non abbia assi nella manica: “Ma come può essere credibile una cosa del genere? A mio parere Donnarumma sa da 2 anni dove andrà a parare….è il Milan che l’ha capito l’altroieri” ma anche: “Credo che Raiola stesse bluffando oggi credo nessub club voglia dare 12 mln a un portiere. Quando guadagnano Allison e Oblak?”

C’è chi osserva: “Le possibilità che abbiano rifiutato 8M senza avere già un’opzione alternativa diciamo che mi sembra, come minimo, strano” oppure: “Credo sia impossibile che Donnarumma non abbia già una nuova squadra. Tra un pò ci saranno gli Europei, vi immaginate cosa potrebbe succedere se il portiere si dovesse infortunare ?”. Infine un tifoso se la prende con la società: “Il Milan aveva due anni per rinnovare e convincere il giocatore e Raiola. Non lo ha fatto perdendo l’unico vero talento italiano di livello mondiale a ZERO. Mistificare la realtà facendone una vittoria del Milan è RIDICOLO. 80-100 Milioni buttati via per non pagate Raiola”.

