Mercato Milan, ribaltone per Donnarumma: offerto a una big

Continua a complicarsi il futuro di Gianluigi Donnarumma. Sono giornate intense per il portiere del Milan, che tra tre giorni si giocherà la Champions League a Bergamo contro l’Atalanta e tra meno di un mese prenderà parte alla comitiva azzurra per Euro 2020: oltre a tutto ciò, l’estremo difensore campano deve risolvere una volta per tutte la questione del rinnovo del contratto con i rossoneri, in scadenza il prossimo 30 giugno.

La trattativa è ora congelata e le possibilità di accordo lontane: gli 8 milioni di euro offerti dal Milan non bastano all’agente Mino Raiola, che oltre alla Juventus avrebbe offerto il suo assistito anche al Barcellona.

Secondo le indiscrezioni riportate da As, il profilo di Donnarumma stuzzica i blaugrana, che per fare posto al portiere della Nazionale italiana sarebbero pronti a cedere l’attuale numero uno dei catalani, Ter Stegen.

Il futuro dell’estremo difensore campano sembra così sempre più lontano da quello del club rossonero, anche se una vittoria a Bergamo potrebbe cambiare le carte in tavola: secondo calciomercato.com, Donnarumma in caso di qualificazione in Champions League potrebbe accettare l’offerta da 8 milioni di euro, chiedendo però l’inserimento di una clausola rescissoria da 35 milioni di euro nell’ottica di una cessione nell’estate del 2022.

Ancora pochi giorni, e la situazione sarà definitivamente chiarita. Intanto il Milan si è già cautelato prenotando Mike Maignan dal Lille.

OMNISPORT | 21-05-2021 11:45