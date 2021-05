Gianluigi Donnarumma: 250 partite col Milan e novità sul rinnovo

Stasera Gianluigi Donnarumma contro il Cagliari taglierà un traguardo importante: le 250 partite tra tutte le competizioni con la maglia del Milan. Un numero incredibile considerato che il ragazzo ha compito 22 anni il 25 febbraio e che ha già raggiunto una quota di presenze che lo fa entrare di diritto tra i fedelissimi rossoneri coi quali ha esordito in Serie A il 25 ottobre 2015 contro il Sassuolo.

Ma contro i sardi il Milan dovrà pensare a blindare la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo fondamentale dopo una stagione vissuta da grande protagonista. L’obiettivo Champions è essenziale per il futuro di Gigio, in parole povere per il rinnovo del contratto con la società rossonera.

Di questo argomento la Gazzetta dello Sport oggi parla con ottimismo. Se i rossoneri dovessero centrare la Champions le trattative per il rinnovo di Donnarumma sarebbero infatti molto più semplici. E l’obiettivo qualificazione per il più importante trofeo continentale effettivamente è molto vicino, per cui pare che il 22enne nativo di Castellammare di Stabia stia sciogliendo le riserve che ancora lo dividono dal prolungamento del contratto. Non solo, il club è economicamente più in salute di altre rivali e quindi può porre basi solide per il futuro.

Rimane solo la differenza tra domanda e offerta: l’agente del portiere, Mino Raiola, chiede 10 milioni di euro all’anno contro gli 8 offerti dal Milan. C’è poi l’eventuale intromissione della Juventus, che però al momento è in stallo, soprattutto perché non ancora in Champions e perché in situazione finanziaria non certo rosea. Quello che è certo è che il rinnovo pluriennale per Donnarumma sembra più vicino e lo sarà ancora di più con la zona Champions in tasca. L’obiettivo di entrambe le parti è quello di siglarlo prima che comincino gli Europei.

OMNISPORT | 16-05-2021 12:18