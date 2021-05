Milan, altro che Donnarumma: i tifosi hanno un’altra paura

Il Milan può festeggiare. Il cammino verso la Champions della formazione rossonera sembra ora spianato. La vittoria rotonda e importante contro la Juventus ha riportato grande entusiasmo in casa rossonera e la voglia di cominciare a guardare al futuro.

Il caso Donnarumma

Continua a tenere banco il caso relativo al rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere da mesi è impegnato, attraverso il suo procuratore Mino Raiola, in un tira e molla con la società che di certo non è piaciuto a gran parte della tifoseria del Milan. Il numero 99 è stato infatti più volte associato alla Juventus e il suo contratto in scadenza rimane un problema. Anche se molti sono convinti che dopo il successo del Milan a Torino, alla fine l’estremo difensore deciderà di firmare un nuovo contratto con il club.

Kessie da rinnovare

I fan milanisti però guardano al futuro, la voglia è quella di avere una squadra che possa fare anche meglio di quanto fatto quest’anno. E per farlo serve riuscire a trattenere i pezzi più pregiati a cominciare da Franck Kessie. Il centrocampista è stato uno dei migliori giocatori a disposizione di Stefano Pioli, il suo rendimento è stato costante in tutta la stagione risultando decisivo anche nel successo allo Juventus Stadium.

I tifosi chiedono il rinnovo

Sui social si comincia a parlare anche del rinnovo del giocatore il cui contratto va in scadenza nel 2022. “Nella gara di ieri Kessie è stato monumentale. Uomo ovunque, carismatico, non è stato frenato nemmeno dal rigore sbagliato. Ci ha messo fisico, ci ha messo grinta, ci ha messo anche qualità. Ormai giocatore di livello europeo”. E ancora: “Consacrazione ufficiale all’Old Trafford. Unico giocatore da far rinnovare a ogni costo”.

In tanti sembrano addirittura disposti a scaricare Donnarumma: “Io non rinnoverei né Donnarumma né Calhanoglu. Le grandi squadre si costruiscono con grandi uomini e loro non lo sono. Cercherei solo di rinnovare Kessie. E’ un giocatore unico nel suo genere, ancora giovane e che può crescere ancora molto”.

SPORTEVAI | 10-05-2021 10:43