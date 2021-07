Wanda Nara, ritorno in Italia: l'indizio social su Icardi che insinua

Nel mondo di Wanda Nara, ogni trasferta ha una implicazione da un punto di vista professionale. Così è anche per questo passaggio, insieme alle due figlie minori Francesca e Isabella, a Napoli e a Capri dove si trova da qualche ora. La trasferta partenopea e sull’isola hanno suscitato nei nostalgici fantasie e nuove geometrie, memori dell’interesse manifestato da Aurelio De Laurentiis per Mauro Icardi.

Mauro Icardi e il ritorno in Serie A: si muove Wanda Nara

L’attaccante argentino è tecnicamente un giocatore del PSG, società che non lo cederà certo a prezzo d’occasione, e che tenterà di ottimizzare in un simile frangente ogni operazione imbastita, negoziata e conclusa in questa sessione fondamentale anche per le casse delle società.

Wanda Nara a Capri con le figlie

Ciò per suggerire che anche questo viaggio di Wanda Nara, nel ruolo di imprenditrice e di agente del consorte, potrebbe innescare incontri virtuosi per il futuro rientro di Icardi in Italia e in Serie A come pare sia nelle ambiziosi del giocatore, non proprio entusiasta di una vista separato dal resto della famiglia. E che, nonostante l’amore per Parigi di Wanda, sarebbe avallato anche dalla moglie che a sua volta ha conquistato meriti e riconoscimenti dalle case di moda, sponsor e brand di ogni dove divenendo in alcune fasi più celebre del noto marito.

A Capri, Wanda incontrerà De Laurentiis che vanta una dimora splendida sull’isola e in cui si ritira appena le condizioni lo consentono? Potrebbe darsi, come d’altronde nel suo passaggio milanese (la famiglia Icardi ha mantenuto un appartamento in zona Porta Nuova e lì alloggia Wanda Nara con i figli quando rientra a Milano) potrebbe aver incontrato emissari di Juve e Milan, entrambe pare interessate all’argentino.

Masterchef: il ritorno in tv di Wanda Nara

Incontri dai quali potrebbero scaturire nuovi impegni, possibilità concrete che Wanda starebbe valutando in attesa che anche per lei si palesi quell’opportunità televisiva della quale si vocifera da tempo: per la showgirl nel prossimo futuro potrebbe esserci Masterchef, versione celebrity la cui ultima edizione è stata vinta da Claudia Villafane ex moglie di Diego Armando Maradona.

Capiremo a breve se si tratta di una pausa meritata, per Wanda o di un nuovo punto fissato dall’argentina in questa estate appena incominciata.

VIRGILIO SPORT | 06-07-2021 10:32