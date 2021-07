Juventus, pronto uno scambio super: sul web monta la protesta

Ancora una volta i tifosi della Juventus sono sul piede di guerra. A lanciare la notizia che scalda gli animi dei tifosi questa volta ci pensa il Corriere dello Sport che rivela come ci sarebbe la possibilità di uno scambio tra il team bianconero e il PSG che coinvolgerebbe Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, se il club francese dovesse perdere Kylian Mbappè (che continua a essere cercato con insistenza dal Real Madrid) si lancerebbe immediatamente sul portoghese della Juventus, mettendo sul piatto l’ex attaccante argentino dell’Inter. Del resto Icardi è stato più volte nel mirino della Vecchia Signora che ha sempre cercato nelle ultime stagioni un attaccante con le sue caratteristiche.

La rivolta dei tifosi della Juve

I tifosi bianconeri però non vogliono neanche sentire parlare di uno scambio del genere. A preoccupare non è solo la cessione di CR7 che una parte della tifoseria è pronta a scambiare ma soprattutto l’arrivo di un attaccante che a Parigi ha fatto fatica ad affermarsi come uno dei migliori del continente: “Ci risiamo con le stupidaggini. Scambio Ronaldo-Icardi. E ditemi, magari alla pari o vogliono pure i soldi? Se Cristiano Ronaldo ha voglia di restare, nessuno è degno di affiancarsi al suo nome. Nè per un paragone né per uno scambio. Icardi poi”.

Il Corriere dello Sport finisce nel mirino dei fan bianconeri: “Siamo alle solite cose demenziali quando si parla del mercato della Juventus. Ormai la stampa sembra farlo a posta”. Anche Chiara è dello stesso avviso: “Come si fa solo a pensare che Agnelli farebbe una cosa del genere. Non avrebbe alcun senso”.

Scambio accettabile

Ma nella testa dei tifosi bianconeri c’è da tempo un sogno: quello che conduce a Paul Pogba. Il calciatore francese sin dal suo addio è stato molto rimpianto dai tifosi juventini, e lo stesso Pogba ha in una più circostanza ammesso di avere malinconia per Torino e per la sua avventura italiana. Per Paolo non ci sono dubbi: “L’unico scambio che accetterei per Cristiano Ronaldo è quello con Pogba: gli altri non li tengo nemmeno in considerazione”.

SPORTEVAI | 18-07-2021 08:16