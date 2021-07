Addio Ronaldo, la Juventus va all-in sul... "gigante"

A meno di clamorosi colpi di scena, Cristiano Ronaldo giocherà con la Juventus fino a scadenza di contratto, prevista per il 30 giugno 2022, ma per sostituire il campione portoghese, come riportato da ‘La Repubblica’, il club bianconero pare sapere già a quale porta andare a bussare.

Quella del Borussia Dortmund, o direttamente quella del procuratore Mino Raiola nel caso in cui il giocatore arrivasse, anche lui nel 2022, a scadenza di contratto. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di lui, il gigante norvegese Erling Haaland.

Per chi volesse portarlo via da Dortmund in anticipo, la clausola rescissoria da pagare ammonterebbe a 75 milioni di euro. Se si svincolasse a parametro zero, come accaduto quest’anno a Gigio Donnarumma (anche lui della scuderia di Raiola), si scatenerebbe inevitabilmente un’asta con il suo ingaggio che sarebbe di sicuro stellare, e di conseguenza alla portata di pochi.

Liberandosi però del “peso” dei 31 milioni a stagione per CR7, più quelli (forse altrettanti) relativi al suo staff, la Juventus potrebbe davvero tentare il colpaccio battendo una concorrenza molto agguerrita. Sin d’ora si fanno i nomi di Real Madrid e Chelsea, con gli inglesi (secondo radio mercato) intenzionati a pagare quella clausola sin da subito per vestire di blue il gigante norvegese già nella stagione che sta per iniziare.

SPORTEVAI | 16-07-2021 18:19