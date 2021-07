Juventus, Nedved su Ronaldo: "Nessun segnale di addio"

Europei terminati, attualmente Cristiano Ronaldo sta smaltendo la fatica accumulata con la maglia del Portogallo a Euro 2020, in vacanza: tra qualche giorno, però, dovrà tornare come tutti al lavoro e al club d’appartenenza.

Resterà alla Juventus o no? Ovviamente sarà un tormentone che verrà portato avanti nelle prossime settimane: intanto, nel corso della presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2021/22, il dirigente bianconero Pavel Nedved ha parlato di un suo possibile addio:

“Se resterà? E’ in vacanza. Non abbiamo riscontri dal suo entourage sul fatto che voglia andare via. Lo aspetteremo. Allegri ha stabilito il suo ritorno attorno al 25 luglio, quindi sarà da noi”.

Queste le parole di Nedved, ma chiaramente se ne discuterà ancora: per adesso, comunque, la Juventus lo aspetta in ritiro.

OMNISPORT | 14-07-2021 20:34