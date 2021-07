Juve: Allegri (ri)vuole il suo regista, ma per i tifosi è bollito

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport arriva l’ennesima trattativa di mercato della Juventus riguardante un centrocampista. Con l’affare Locatelli che rischia di sfumare per il braccio di ferro con il Sassuolo, Arthur fresco di operazione che resterà lontano dai campi per diversi mesi, l’ultima idea della dirigenza pare sia quella di riportare in bianconero un ex.

Si tratta di Miralen Pjanic, 122 presenze e 16 gol con la Juventus tra il 2016 e il 2020, scambiato proprio con Arthur l’estate scorsa. Un anno dopo, il cambio di casacca non ha soddisfatto nessuno, e per rimediare Cherubini avrebbe bussato alla porta del Barcellona proponendo un nuovo scambio, offrendo questa volta il gallese Ramsey. Lo stallo, per ora, sarebbe dovuto solo agli stipendi dei giocatori.

Se da una parte, quindi, Allegri sarebbe ben contento di riabbracciare il “suo” regista, pare proprio che i tifosi juventini non sarebbero pronti a riaccoglierlo a braccia aperte, vista la deludente stagione alla corte di Messi: appena 19 presenze e zero gol segnati.

“Basta con Pjanic, è andato via…” “Se il Barça si raccatta Ramsey, va bene tutto” “Morto x morto x 3,14.. e si chiude il cerchio” “Ma affidarsi a qualcuno che sa fare mercato mai? qualcuno che conosce non sempre i soliti 4 giocatori vecchi e bolliti? questo sono anni che pascola in campo, vecchio e con uno stipendio altissimo, ma come c***o si fa solo a pensarci” “E’ un modo per liberarsi di Ramsey (che non vuole nessuno) facendo una plusvalenza e per prendere un giocatore che sappiamo cosa può dare” “Un pacco per un pacco… ci sta” “Sempre i soliti noti, e si che volendo i giocatori buoni li sappiamo anche trovare eh, vedi McKennie. Ma niente, si torna sempre all’usato sicuro” “Quindi secondo la Gazzetta Allegri vuole un regista e cerca un ex giocatore che regista non lo è mai stato? Ottimo poche idee e tutte confuse… se fosse vero qui abbiamo una dirigenza chiaramente incompetente e allo sbando più totale”

