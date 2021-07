Mercato Juventus, Max Allegri dice no ad uno scambio

Rodrigo Bentancur è incedibile per la Juventus. Nonostante la stagione non brillante agli ordini di Andrea Pirlo, il centrocampista uruguaiano è considerato da Massimiliano Allegri un elemento importante della rosa bianconera, e non sarà ceduto.

Il mister livornese ha detto no allo scambio proposto dall’Atletico Madrid, che pur di avere il giocatore della Celeste era pronto ad offrire in cambio uno tra Saul e Correa, giocatori già in passato nel mirino della Vecchia Signora.

Secondo Tuttosport Allegri ha già in mente il trio del futuro a centrocampo, Bentancur-Rabiot-Locatelli, e reputa quindi l’uruguaiano importante per i suoi progetti futuri. Ora in vacanza dopo gli impegni in Copa America, Bentancur tra alcune settimane tornerà a mettersi a disposizione del suo mentore, che lo fece esordire in Italia nel 2017, a poco più di vent’anni.

Per Bentancur sono state respinte nei giorni scorsi anche le avances del Barcellona, che lo vede come un complemento ideale di Frenkie de Jong, Pedri e Sergio Busquets nel centrocampo blaugrana. Ma la Juventus e soprattutto Allegri hanno chiuso definitivamente la porta.

OMNISPORT | 11-07-2021 15:55