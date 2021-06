Mercato Juventus: Max Allegri pretende il rinnovo di un big

Non è stata una stagione facile, quella di Paulo Dybala, in conseguenza della quale non è tra i protagonisti della Copa America con la sua Argentina. La Joya è quindi, suo malgrado, in vacanza a Miami, in un’estate che fa seguito a un’annata piena di complicazioni, durante la quale con la Juventus ha totalizzato solamente 26 partite e 5 gol e ha anche inanellato infortuni e panchine. Ma ora che è tornato Massimiliano Allegri l’attaccante sudamericano è pronto a ripartire: con Max alla guida dei bianconeri, nel 2017-2018 aveva infatti totalizzato 26 gol tra tutte le competizioni.

Oltretutto nei due anni precedenti, sempre col tecnico livornese, ne aveva segnati 23 nel 2015-2016 e 19 nel 2016-2017. Nel 2018-2019 però, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Dybala è stato declassato da primattore a spalla di CR7, malgrado ci fosse ancora Allegri: l’argentino infatti è stato costretto a giocare più lontano dalla porta, col risultato che i suoi gol sono scesi a 10. Una piccola ripresa, con 17 gol, si è avuta nell’anno di Maurizio Sarri, poi con Andrea Pirlo il crollo verticale, tanto è vero che la sua permanenza in bianconero è in discussione da mesi.

Ma Allegri è sempre stato un grande estimatore dell’argentino e, come riporta il sito di Sportmediaset, ne avrebbe chiesto la conferma a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo, che è a sua volta in bilico. Il tecnico cinque volte consecutive campione d’Italia con la Juventus non vuole assolutamente privarsi di un calciatore come Dybala e la rinnovata dirigenza di mercato della Vecchia Signora (senza Fabio Paratici, per intenderci), sarebbe pronta ad accontentarlo mettendo la parola fine alla telenovela del rinnovo, tra un anno, del contratto dell’argentino: la trattativa si trascina ormai da mesi e ora potrebbe avere finalmente una conclusione che preveda il prolungamento della permanenza in bianconero del 27enne attaccante.

OMNISPORT | 27-06-2021 16:00