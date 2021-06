Mercato Juventus, Dybala in bilico: proposto uno scambio

E’ ancora tutta da decifrare la composizione dell’attacco della Juventus per la prossima stagione. Mentre diverse pretendenti di Cristiano Ronaldo si stanno sfilando (a dire no per ultimo anche il Manchester United) risalgono le quotazioni di una possibile permanenza di CR7 in bianconero: l’attaccante più in bilico sta tornando ad essere Paulo Dybala.

La punta argentina, reduce da una stagione da dimenticare, deve ancora trovare l’accordo con il club torinese per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Il ritorno di Massimiliano Allegri lasciava presagire una intesa, ma le ultime voci di mercato rimettono tutto in discussione: secondo quanto riportano i media spagnoli, l’Atletico Madrid avrebbe proposto uno scambio alla Juventus.

I colchoneros, che negli scorsi giorni si sono assicurati Rodrigo De Paul, bruciando la concorrenza del Milan, hanno effettuato un blitz per la Joya, proponendo soldi e il cartellino del centrocampista offensivo Saul Niguez, nazionale spagnolo valutato intorno ai 40-45 milioni di euro.

Secondo le indiscrezioni la Juventus ci starebbe pensando. Ogni decisione sarà probablmente rimandata a dopo l’Europeo: tutto dipende dal futuro di Ronaldo, se CR7 non troverà una nuova sistemazione resterà fino al 2022, e la Vecchia Signora per far respirare le casse dovrà per forza salutare Dybala.

Tra Atletico e Juventus i rapporti sono ottimi: pochi giorni fa i bianconeri hanno ufficializzato il rinnovo del prestito di Alvaro Morata, di proprietà dei colchoneros, anche per la prossima stagione ad una cifra di 10 milioni di euro. La Juve, indipendentemente da chi resterà tra Dybala e Ronaldo, è comunque a caccia di una punta di peso: nel mirino ci sono Icardi, Milik e Dzeko.

OMNISPORT | 17-06-2021 12:06