Argentina, Scaloni chiude la porta a Dybala: "Abbiamo bisogno di gente pronta"

A otto giorni dal via dell’edizione numero 75 della Copa America, l’Argentina riparte alla ricerca di un alloro continentale che manca dal lontano 1993. Da quel momento la nazionale albiceleste ha disputato altre quattro finali sfociate in altrettante e cocenti delusioni. Nel 2004 il ko ai rigori contro il Perù seguito dal tonfo contro il Brasile nel 2007. Poi altri due bocconi amari sempre dagli undici metri, in entrambi i casi contro il Cile nel 2015 e nel 2016. Una vera e propria maledizione che la nazionale guidata da Lionel Scaloni vuole rompere nell’imminente rassegna che si disputerà in Brasile per via delle disposizioni anti-Covid che hanno precluso a Colombia e Argentina, appunto, il ruolo di paesi ospitanti.

Tra i protagonisti della nazionale due volte campione del mondo rischia fortemente di non esserci Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus è reduce da una stagione complicatissima fatta di appena 25 presenze complessive e 5 goal con la casacca bianconera. Dopo l’esclusione dal giro dei convocati per la gara di qualificazione mondiale contro il Cile, anche il suo posto nella spedizione di Copa America sembra fortemente a rischio come evidenziato dalle parole del Ct argentino: “Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi”.

OMNISPORT | 03-06-2021 17:08