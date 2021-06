Juve, Allegri sorride per il "nuovo" acquisto e i tifosi danno l'ok

Ricordate Arturo Vidal e Kevin Prince Boateng trasformati in trequartisti col vizio del gol? O Emre Cam difensore centrale? E Mandzukic che da punta d’area si sposta sulla fascia? Sono solo alcune delle “invenzioni” tattiche di Max Allegri che nella sua carriera si è sempre distinto nel cambiare ruolo – anche solo temporaneamente per esigenze tattiche – ai suoi giocatori. Un’abilità che il tecnico livornese intende esercitare anche nella sua seconda avventura sulla panchina bianconera ma stavolta una mano gliel’ha data Didier Deschamps.

Rabiot in versione terzino convince tutti

Nella delicata gara contro il Portogallo il ct della Francia, infatti, dopo l’infortunio di Digne si è “inventato” Rabiot come terzino sinistro e l’ex Psg ha stupito tutti per l’interpretazione del ruolo, svolgendo benissimo il compito e regalandosi forse un nuovo ruolo nella Juve.

A centrocampo probabilmente Rabiot non avrebbe trovato spazio nella Juve che è vicina a Locatelli e sogna ancora Pogba (senza dimenticare un Pjanic-bis) ma come esterno sinistro basso potrebbe riciclarsi con successo. Una soluzione che trova il parere favorevole anche dei tifosi bianconeri a giudicare dai commenti sui social.

Fioccano le reazioni dopo aver visto le partite in tv: “Rabiot con Allegri sarà un nuovo acquisto

Rabiot comunque ha già fatto vedere di saper interpretare il ruolo di terzino sinistro meglio di Bernardeschi e Frabotta” o anche: “Rabiot basso a sinistra lo preferisco sia ad Alex Sandro che a Bernardeschi” oppure: “Schierando Rabiot terzino sinistro, Deschamps si candida ad essere il prossimo allenatore della Juventus”

C’è chi scrive: “Didier avrà pensato “ Due anni in Italia, qualcosa avrà imparato per stare in difesa” o ancora: “è un’idea degna di Allegri. Credo proprio prenderà spunto” e infine: “Secondo me Allegri ci avrà già pensato. E stato lui a suggerirlo a Deschamps“.

