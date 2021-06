Esperimento Rabiot: in Francia-Portogallo fa il terzino sinistro

La battaglia della ‘Puskas Arena’ di Budapest ha prodotto un pirotecnico pareggio per 2-2 che spinge Francia e Portogallo agli ottavi di finale rispettivamente come prima e terza del girone.

Una sfida serrata scandita dai continui ribaltamenti di fronte, ma anche – specialmente per ‘Les Bleus’ – dagli inaspettati intoppi lungo il percorso. Proprio così, perchè il Ct Didier Deschamps è stato costretto a ridisegnare il binario mancino della nazionale campione in carica dopo il doppio ko per infortunio del tandem Lucas Hernandez-Digne.

L’esterno di proprietà del Bayern Monaco è stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine della prima frazione di gioco. Uno stop di natura muscolare che ha schiuso le porte del match a Lucas Digne, chiamato ad ereditarne compiti e collocazione tattica.

Dopo appena 6′ dall’ingresso in campo, però, anche il calciatore dell’Everton ha dovuto fare i conti con un problema fisico che ha fatto calare il sipario sul suo esordio assoluto a Euro 2020.

Una doppia defezione che ha spinto l’allenatore transalpino a varare un inedito esperimento tattico: dentro Adrien Rabiot, carta d’identità alla mano centrocampista, chiamato a recitare lo spartito da fluidificante di sinistra nel segmento finale di partita.

Lo juventino si è calato subito negli inediti panni del laterale inscenando una buona prova fatta di sacrificio e propositività in una fetta di campo sulla quale, a onore del vero, ama spesso svariare anche quando agisce nel ruolo a lui più congeniale.

Il classe 95 ex PSG, però, ha saputo fare di necessità virtù risolvendo, almeno per una notte, le problematiche venutesi a creare sulla corsia laterale. Morale: esperimento riuscito.



OMNISPORT | 24-06-2021 08:23