Mercato Juventus: fissato l'incontro col Sassuolo per Locatelli

La Juventus sta iniziando a muoversi in maniera concreta per allestire una rosa importante per la stagione 2020/21. L’obiettivo numero uno è legato al centrocampo, il reparto da rinforzare maggiormente.

Secondo Sky Sport, la società bianconera avrebbe fissato, in settimana, un primo incontro ufficiale con il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli, indicato come l’obiettivo primario della Vecchia Signora.

Complice anche le ottime prestazioni ad Euro 2020 con la casacca della Nazionale, il centrocampista del Sassuolo è diventato uno dei gioielli del mercato. La sua valutazione starebbe lievitando.

Il Sassuolo punta a guadagnarci il più possibile. L’idea di un’asta internazionale stuzzicherebbe il club neroverde che potrebbe anche incassare molti più milioni dei 40 giudicati il minimo sindacale.

La Juventus, per evitare che il prezzo lieviti, vorrebbe provare a chiudere in tempi brevi, magari cercando anche di far leva sulla volontà del giocatore di misurarsi in un top team.

Da non escludere che la società bianconera tenti anche di inserire una contropartita tecnica gradita al Sassuolo per abbassare il prezzo del cartellino. Sicuramente ci sarà da lavorare molto, vista la qualità del nazionale azzurro.

Parallelamente, la Juventus starebbe anche provando a trovare una collocazione ad Aaron Ramsey che ha fatto sapere, a chiare lettere, di cercare nuove motivazioni. Complicato un eventuale ritorno all’Arsenal.

OMNISPORT | 22-06-2021 08:58