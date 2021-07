Allegri nel mirino del web: "Finalmente vince in Europa”

Mentre attende di tornare a guidare la Juventus, Massimiliano Allegri si gode Light Up My Dream, il suo purosangue, che ieri ha vinto un’importante corsa a Longchamp, in Francia, sui mille metri: un successo prestigioso per il cavallo di cui l’allenatore livornese è proprietario insieme ai soci Alessandro e Giuseppe Botti.

Il successo nell’ippica di Allegri

Il successo nell’ippica – sport che da sempre attrae Allegri – s’è però trasformato in un’occasione per i tifosi anti-Juve presenti sui social per prendere il giro l’allenatore dei bianconeri.

Ad “aprire la caccia” è stato Paolo Ziliani, giornalista mai tenero nei confronti della Juve e anche del tecnico. “Una conferma della caratura internazionale del tecnico juventino. E adesso l’Europa trema”, twitta il giornalista, scatenando i suoi follower.

L’ironia dei tifosi anti-juve e di quelli bianconeri

“Beh per questo hanno ripreso Allegri, per vincere in Europa… Hanno solo iniziato dallo sport sbagliato”, commenta Luigi.

“Avrebbero dovuto scrivere altro successo internazionale per Allegri… ah no…”, aggiunge con sarcasmo Filippo. “Quindi finalmente ha capito, si è dato all’ippica…”, scrive Michele.

Anche gli juventini, però, ne approfittano per scherzare sul web. “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al cavallo”, scrive su Facebook Pasquale parafrasando un’espressione tipica di Allegri. “Ha vinto di corto muso?”, domanda Flaviano citando invece un’altra celebre “lezione” di Allegri ai giornalisti sui punti in comune tra calcio e ippica.

Gianluca, infine, ne approfitta per sottolineare la situazione difficile della Juve sul mercato: ”Visto che l’unico giocatore che arriverà sarà Locatelli, ci dobbiamo accontentare di queste vittorie”.

SPORTEVAI | 09-07-2021 12:35