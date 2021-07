Juventus, Cristiano Ronaldo ha già chiamato Allegri: cosa ha deciso

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente alla Continassa il 25 luglio, per cominciare la sua preparazione in vista della prossima stagione, che affronterà ancora con la maglia della Juventus. L’attaccante portoghese secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ha già contattato i dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri, fugando qualsiasi dubbio sulla permanenza per il suo ultimo anno di contratto a Torino.

Gli obiettivi sono tornare a vincere lo scudetto dopo averlo perso nella scorsa stagione e la Champions League. Non è neanche escluso, riporta la rosea, un possibile rinnovo fino al 2023, seguendo l’esempio di quanto fatto da Messi con il Barcellona: la Pulce, per venire incontro al club catalano, ha deciso di ridursi l’ingaggio di oltre il 50%. A breve ci sarà un incontro tra l’agente Jorge Mendes e Federico Cherubini in cui si discuterà anche di questa possibilità.

Il vice presidente Pavel Nedved a margine della presentazione del calendario di Serie A 2021/2022 aveva anticipato la decisione di CR7: “Cristiano sè in vacanza. Sì resterà, non abbiamo dal suo entourage nessun riscontro della sua volontà di andare via. Lo aspetteremo, il suo ritorno è previsto per il 25 luglio e quindi sarà da noi”.

La permanenza di Ronaldo e le conferme di Dybala e Morata chiudono al momento il mercato attaccanti per la Juve, che potrebbe aspettare fine agosto prima di andare a caccia di una quarta punta. Tra i papabili c’è il 19enne Kaio Jorge del Santos. In ogni caso sarà un’operazione low cost effettuata verso la fine della sessione estiva.

