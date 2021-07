Juventus: deciso il futuro di Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo

Primo giorno di ritiro per la Juventus: alla Continassa mancano i Nazionali ma l’entusiasmo dei tifosi è comunque alle stelle, tra i più applauditi c’è proprio Massimiliano Allegri. Sono giornate importanti anche sul fronte mercato: i dirigenti bianconeri vogliono risolvere entro breve la situazione in attacco.

Dopo il rinnovo del prestito di Alvaro Morata e la conferma di Paulo Dybala anche nella prossima stagione, i riflettori sono puntati su Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa, due elementi che si sono messi in luce negli ultimi Europei.

Secondo le ultime indiscrezioni, CR7 rispetterà l’ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora: l’agente Jorge Mendes è atteso a Torino per parlare con i dirigenti della Juve e confermare la decisione del suo assistito. Non sono arrivate le offerte tanto attese da Psg e Manchester United, e il cinque volte Pallone d’Oro sembra intenzionato a continuare fino al 2022, agli odini di Allegri. A precisa domanda di un tifoso, Pavel Nedved arrivato alla Continassa si è espresso così sulla questione: “Ronaldo? Arriva, arriva”.

Chiesa, insieme a Donnarumma e Spinazzola, è stato l’Azzurro che ha più impressionato a Euro 2020, e la sua valutazione è schizzata alle stelle. Tanti club europei hanno chiesto informazioni per il figlio d’arte, Liverpool e Bayern Monaco sarebbero pronte ad offerte importanti, vicine agli 80 milioni di euro.

Ma l’ex attaccante della Fiorentina ora non ha prezzo: la Juventus ha bloccato qualsiasi discorso in principio: l’esterno azzurro è incedibile, e su di lui vuole costruire il futuro ciclo bianconero, insieme ad altri giovani intoccabili come Dejan Kulusevski e Matthijs de Ligt.

OMNISPORT | 14-07-2021 10:56