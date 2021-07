L'Italia ferma Kane: Ronaldo capocannoniere di Euro 2020

Euro 2020 nel segno dell’Italia, trionfatrice a Wembley nella finalissima 53 anni dopo l’ultima gioia continentale: un torneo a tinte azzurre anche per quanto riguarda la classifica dei marcatori, vinta da un giocatore militante nella nostra Serie A.

Si tratta di Cristiano Ronaldo, autore di cinque reti come Patrik Schick, peraltro vecchia conoscenza del calcio nostrano: un pari merito che alla fine ha visto premiare con la Scarpa d’Oro del torneo il portoghese della Juventus.

Secondo il regolamento UEFA, infatti, in caso di ex aequo contano gli assist effettuati: ‘CR7’ ne ha messo a referto uno, mentre il ceco nessuno. Proprio questa discriminante ha fatto sì che il lusitano alla fine esultasse per un traguardo personale che stona con l’eliminazione agli ottavi patita con il suo Portogallo.

Nulla da fare invece per Harry Kane, rimasto a secco nella gara più importante e fermo a quota quattro marcature: l’attaccante del Tottenham ha trasformato il suo rigore nella lotteria finale, che però non rientra nel computo delle reti realizzate. L’ennesima delusione di una carriera che non gli ha ancora regalato alcun trofeo.

OMNISPORT | 12-07-2021 11:42