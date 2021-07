Juventus, Cristiano Ronaldo non perde tempo: le ultime

Mentre il suo futuro resta un rebus, Cristiano Ronaldo si accinge a tornare a Torino per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. CR7 è atteso in città già domenica con un jet privato, mentre lunedì prossimo sosterrà le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, con cui avrà un incontro privato.

Quindi comincerà ad allenarsi con i compagni e non è escluso che sia già in campo sabato 31 luglio, in occasione del Trofeo Berlusconi contro il Monza allo U-Power Stadium. Il cinque volte Pallone d’Oro vuole arrivare tirato a lucido alla sfida di agosto al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi.

Sempre che sia ancora a Torino: dalla Francia si intensificano le indiscrezioni sull‘interesse sempre più crescente del Psg per il fuoriclasse portoghese. L’agente Jorge Mendes sarebbe già stato allertato: in vista del prossimo Mondiale, gli sponsor del Qatar vogliono fortemente CR7 per completare la squadra di figurine dopo gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos e Hakimi, e hanno gli occhi solo per lui.

Nei prossimi giorni la situazione si svilupperà: la Juventus vuole risolvere una volta per tutte la situazione per poter programmare le strategie di mercato. E’ chiaro che un addio di Ronaldo libererebbe le casse del club da un peso enorme, ma renderebbe necessario l’ingaggio di un bomber da 30 gol a stagione.

