Juventus, non solo Ronaldo-Icardi: altro scambio col Psg

Il mercato della Juventus dipende molto dalla scelta di Cristiano Ronaldo. Si è parlato recentemente anche di un possibile rinnovo del portoghese con il club bianconero, ma non è da escludere una cessione non solo al termine del contratto(estate del prossimo anno), ma anche nelle prossime settimane.

Massimiliano Allegri vuole una punta di valore, non basta Alvaro Morata. Al tecnico toscano piace Mauro Icardi, reduce da una stagione poco fortunata con il Psg. Il ricco club francese invece sta pensando da tempo a Cristiano Ronaldo, in caso di addio di Mbappé. Resta viva l’ipotesi di uno scambio con la Juventus, con il portoghese sotto la Tour Eiffel e l’attaccante argentino a Torino.

Lo scambio Ronaldo-Icardi però non è l’unico pensabile tra Juventus e Psg. I bianconeri hanno perso Arthur per tre mesi e stanno cercando un valido sostituto per rinforzare il centrocampo. Nel mirino, come riporta La Repubblica, ci sarebbe Leandro Paredes. Valutato 25/30 milioni di euro, la Juventus potrebbe mettere nel piatto Arthur per convincere il Psg a cedere il fresco vincitore della Copa America con l’Argentina.

Paredes in passato è stato vicino alla Juventus e in passato ha svelato: “Mio padre mi diceva sempre che dovevo giocare come regista. E in più, nel 2011 la Juve mi voleva comprare per il dopo Pirlo. Il direttore sportivo voleva che giocassi da regista ma noi gli abbiamo detto che era pazzo e mio padre mi disse: “Ora giocherai da regista”. Io risposi: “No, non lo farò”. E sono rimasto. Pensavo che non avrei mai giocato come regista ma mi sbagliavo”.

Magari è stato un errore anche rinunciare alla Juventus in passato, ma ora conta il presente. Paredes è maturato col Psg e non sdegnerebbe un ritorno in Italia per giocare con più continuità. L’asse Torino-Parigi resta calda.

OMNISPORT | 19-07-2021 15:47