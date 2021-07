Locatelli, l'indizio social non sfugge ai tifosi della Juventus

Non è un mistero che Manuel Locatelli piaccia alla Juventus. Non è neppure un mistero che il calciatore del Sassuolo, uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata degli azzurri di Mancini a Euro 2020, veda di buon occhio il trasferimento alla Vecchia Signora, tanto da preferire la soluzione Torino a quella che lo vorrebbe in forza a una squadra di Premier League. L’ultimo indizio social lanciato dal centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan, però, vale più di un’ammissione: assomiglia a una vera e propria dichiarazione d’amore.

Locatelli: dichiarazione d’amore…ad Allegri

Teatro della singolare professione di fede, il profilo Instagram del calciatore. È qui che Locatelli ha postato uno scatto che lo ritrae all’interno di un giardino, ripreso di spalle e con le braccia larghe, vestito con camicia estiva e pantaloncino. Ad accompagnare il quadretto una didascalia piuttosto concisa: “Calma”. Proprio così: un’espressione utilizzata in maniera molto ricorrente da Massimiliano Allegri, che potrebbe diventare il suo allenatore alla Juventus. Una dichiarazione d’amore (e di intenti) in piena regola, dunque: Locatelli vuole Allegri, vuole la Juventus, la sua volontà è quella di approdare in bianconero, anche se le difficoltà emerse nella trattativa negli ultimi giorni hanno rallentato il tutto. Lui la sua decisione l’ha presa.

Locatelli, l’indizio fa impazzire gli juventini

Per i tifosi della Juventus il finale della storia è già scritto. “Cosa deve dire di più, vuol venire alla Juveeeee“, scrive entusiasta una giovane sostenitrice bianconera. “Si dice halma”, ironizza un altro supporter pensando alla particolare pronuncia del tecnico livornese. “Welcome to Juventus“, è il messaggio di benvenuto di un tifoso che dà ormai per fatto il trasferimento. Qualcun altro prova a velocizzare ulteriormente i tempi: “Muoviti a venire alla Juve altro che calma”. Tra i commenti anche quelli di alcuni tifosi inglesi: “Come to Arsenal“. Con tanto di risposte piccate degli juventini: “L’Arsenal gioca in Champions League quest’anno?”.

SPORTEVAI | 19-07-2021 08:30