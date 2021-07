Montella: "Locatelli l'ho lanciato io, è da Juve"

L’ex tecnico del Milan Vincenzo Montella ha parlato di Manuel Locatelli in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ne feci un titolare del Milan e a quell’età non fu una scelta facile. Ha tutto e oggi è maturato nella gestione, prima era più impulsivo. Può fare tutti i ruoli del centrocampo: è da Juve, anzi è in una squadra così che potrà crescere ancora”.

Sull’Inter di Simone Inzaghi: “Simone è pratico e sa dare una spinta emotiva in più. Ha una squadra altamente competitiva: Hakan ha visione di gioco e uno contro uno, per le potenzialità che ha può fare ancora di più. Con Inzaghi potrà giocare anche da interno come Luis Alberto alla Lazio o seconda punta”.

L’addio di Donnarumma: “È un portiere stratosferico, con una maturità incredibile per la sua età. E’ una soddisfazione per me averlo accompagnato in una fase della crescita. Oggi vale come un centravanti da 25 gol: il Milan ha preso un bravo portiere ma Gigio sarà il più forte per i prossimi dieci anni”.

OMNISPORT | 16-07-2021 10:43