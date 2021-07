Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo, ribaltone in arrivo

Ribaltone in arrivo nel calciomercato europeo: secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Marca, Kylian Mbappé avrebbe rifiutato la proposta del Paris Saint Germain per il rinnovo del contratto con il club parigino.

L’attaccante francese, in scadenza nel 2022, avrebbe detto no ad un’offerta faraonica da parte degli sceicchi del Qatar perché sogna di trasferirsi al Real Madrid, con cui avrebbe già un principio d’accordo.

L’addio del Nazionale francese al Psg potrebbe causare grandi ripercussioni sulla sessione di mercato della Juventus: in caso di cessione di Mbappé, il direttore sportivo dei parigini Leonardo piomberebbe su Cristiano Ronaldo, che non si è ancora espresso sul suo ultimo anno in bianconero e sta aspettando le mosse della società transalpina prima di fare annunci ufficiali.

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a garantire a Ronaldo i 31 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce alla Juventus. Per convincere i bianconeri, i francesi offrirebbero Mauro Icardi per uno scambio alla pari: l’argentino classe 1993 sarebbe gradito ad Allegri, che senza CR7 avrebbe bisogno di un bomber da 30 reti per completare l’attacco. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Alcuni giorni fa il vicepresidente Pavel Nedved era stato vago sul futuro di Ronaldo: “Ronaldo? E’ in vacanza. Dal suo entourage non c’è nessun riscontro sul fatto che voglia andare via. Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi”.

OMNISPORT | 23-07-2021 15:42