Ansia Juventus: il silenzio di Cristiano Ronaldo preoccupa Allegri

La Juventus si allena. Max Allegri sta trasmettendo il suo credo ai giocatori presenti in ritiro ma, ovviamente, la mente va a Cristiano Ronaldo e al suo enigmatico silenzio.

Sono trascorsi quattro giorni dal suo ultimo post. Il portoghese ha incuriosito tutti, parlando di “decision day”. Un messaggio criptico che non ha avuto nessuna conseguenza tangibile.

Il cinque volte Pallone d’Oro è in rigoroso silenzio (fatta eccezione per un post pubblicitario). Nessuna comunicazione ufficiale, né legata ad un suo addio, né per confermare la sua permanenza a Torino, sponda bianconera.

La Vecchia Signora ha ribadito, più volte, di essere certa di poter contare su CR7 anche sulla prossima stagione, tanto che lo attende in ritiro a partire dal prossimo 26 luglio.

Max Allegri si augura che, lunedì prossimo, il mistero sia risolto e che possa finalmente capire se dovrà studiare una Juventus con la presenza in campo di Cristiano Ronaldo o no.

Con Paulo Dybala fermo ai box e tanti nazionali ancora in vacanza, l’attesa circa l’arrivo o meno di CR7 è il tema più caldo in casa bianconera. In realtà, tutto il mondo vuole sapere che ha intenzione di fare il fuoriclasse portoghese. Il 26 luglio partte del mistero sarà risolto.

OMNISPORT | 22-07-2021 08:45