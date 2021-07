Juventus: subito problemi per Paulo Dybala, le ultime

Campanello d’allarme in casa Juventus per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento alla Continassa a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Il club bianconero ha fatto sapere che la Joya svolgerà un lavoro personalizzato nei prossimi giorni per risolvere il problema. Difficilmente la punta bianconera sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di sabato pomeriggio contro il Cesena, che avrebbe giocato con la fascia di capitano al braccio.

Dybala, reduce da una stagione costellata dagli infortuni, spera che sia solo un contrattempo: l’obiettivo è tornare al centro del progetto Juve dopo un anno complicato.

Questa la nota della Juve: “​I bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena”.

“Si è trattato di una seduta essenzialmente atletica e di scarico, per la maggior parte del gruppo, mentre alcuni bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche con la palla. Domani si torna al doppio appuntamento, mattino e pomeriggio”.

“Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri”.

Sul fronte mercato, lo stesso Dybala nelle scorse ore ha fatto notizia dopo aver chiamato Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona che sogna un ritorno in bianconero. E’ stato lo stesso giocatore bosniaco, tramite Instagram Stories, a renderlo noto condividendo una foto che lo ritrare in videochiamata con la Joya.

OMNISPORT | 21-07-2021 20:26