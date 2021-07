Mercato Juventus: deciso il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala

La Juventus di Max Allegri sta prendendo sempre più forma. Pare ormai chiara la presa di posizione della società bianconera circa i due top player Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Sul fronte CR7, salvo imprevisti, è ormai certa la sua permanenza ma senza rinnovo di contratto come pare vorrebbe Jorge Mendes, procuratore del cinque volte Pallone d’Oro.

Cristiano Ronaldo concluderà il suo contratto in bianconero. Un ultimo anno insieme, a 31 milioni di euro netti, prima di dividersi. Il tentativo estremo di rendere reale il sogno Champions League.

Come riporta Sky Sport, ci sarà presto un incontro tra l’entourage della Joya e la società bianconera per mettere nero su bianco sul nuovo contratto che legherà l’argentino alla Vecchia Signora sino al 2023.

Niente follie da parte della Juventus che è sempre rimasta ferma sulla sua offerta pari a 10 milioni di euro netti a stagione. Proposta che, alla fine, pare essere stata accettata da Paulo Dybala.

Max Allegri, quindi, dovrà trovare il modo di far coesistere Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I due top player saranno gli assi della rosa della prossima stagione.

Intanto, complice il grande Europeo, arrivano sempre più offerte per Federico Chiesa. Proposte da tutto il mondo, in particolare dalla Premier League, che la Juventus non prenderà neppure in considerazione.

OMNISPORT | 11-07-2021 08:52