Mercato Juve, i giorni più caldi per Dybala: le ultime

Il futuro della Juventus verrà deciso nell’arco di pochi giorni: sono attesi a Torino Jorge Mendes e Jorge Antun, gli agenti rispettivamente di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi hanno appuntamenti con il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini per decidere il futuro dei loro assistiti.

Mentre per CR7, attualmente in vacanza con la famiglia dopo l’Europeo, la situazione resta sfumata, sembra più delineato il destino della Joya, che con il ritorno di Massimiliano Allegri tornerà ad avere più centralità nel progetto bianconero.

L’attaccante argentino è atteso in Italia domenica prossima e lunedì sarà già a disposizione del mister toscano per preparare il prossimo campionato. Dopo un anno da dimenticare, Dybala a Miami ha lavorato per rimettersi in forma atleticamente e tornare al 100%.

Nella prossima settimana, insieme all’agente, incontrerà i dirigenti della Juve per risolvere una volta per tutte la sua situazione. Il club ha urgente bisogno di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prosima stagione.

La proposta della Juve resta quella offerta ormai un anno fa: una somma vicino ai 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi e il club non intende aumentarla, visto lo stato attuale delle casse bianconere, martoriate dalle conseguenze della crisi Covid e da un anno senza spettatori.

Dybala vuole restare a Torino da protagonista, e i contatti con Allegri hanno aumentato la sua voglia di riscatto e di rilancio proprio sotto la Mole: l’obiettivo è riprendersi un ruolo di primo piano nel calcio europeo e nella Nazionale argentina, che ora si può solo godere in televisione.

OMNISPORT | 07-07-2021 15:34