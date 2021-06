La Juve anticipa Ronaldo: novità sul futuro di Paulo Dybala

In attesa dell’incontro risolutivo con Cristiano Ronaldo e il suo entourage, la Juventus fa la sua mossa: i bianconeri, sotto impulso di Massimiliano Allegri, hanno accelerato per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala.

Il futuro dell’attaccante bianconero è ancora a Torino: secondo le indiscrezioni riportate da Sky, Federico Cherubini ha già contattato gli agenti della Joya, per arrivare ad un’intesa per il prolungamento dell’accordo in scadenza il 30 giugno 2022.

Il direttore sportivo della Juve in particolare ha voluto capire dal procuratore Antun i margini della trattativa, che sarà intavolata al rientro dalle vacanze.

Allegri ha già detto al giocatore che intende rimetterlo al centro del progetto, anche in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo: la Vecchia Signora vuole offrire all’albiceleste un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, contro i 7,3 che percepisce attualmente.

La richiesta iniziale di Dybala è di 12 milioni di euro, ma tra bonus e clausole particolari un punto d’incontro è possibile ed auspicabile per il bene di tutte le parti in causa.

“Io amo la Juventus – ha detto il giocatore in una recente intervista -. L’ho sempre detto. Non parlo mai, però ho un grande rapporto con i tifosi e queste indiscrezioni vengono diffuse per metterli contro di me. Sono molto leale a questo club, e la gente lo sa”.

OMNISPORT | 29-06-2021 21:06