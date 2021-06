Mercato Juventus: svolta per il futuro di Paulo Dybala

Dopo tante parole si passa ai fatti: la Juventus sta per sbloccare lo stallo relativo al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. La trattativa per il prolungamento dell’accordo dell’argentino con i bianconeri, in scadenza nel 2022, si era arenata a causa delle tensioni con la precedente direzione sportiva.

L’addio di Fabio Paratici, i tanti cambi in dirigenza e soprattutto il ritorno di Massimiliano Allegri ridanno certezze alla Joya: il giocatore ha scritto subito al tecnico toscano dopo l’ufficialità del ritorno a Torino, e il mister livornese gli ha telefonato per ringraziarlo e spiegargli come intende muoversi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Lo riporta Tuttosport.

Un chiaro segnale del fatto che Allegri punta forte sul giocatore. Ora la palla passa alla dirigenza: Cherubini vuole risolvere la questione in tempi brevi, ed è ipotizzabile che verrà fatta una proposta di circa 10 milioni di euro a stagione, 3 milioni in più rispetto all’attuale contatto.

La speranza è chiudere in tempi rapidi per poi programmare con più tranquillità i rinforzi estivi in attacco. Dybala vuole essere rimesso al centro del progetto tecnico, dopo le difficoltà degli ultimi anni, causate dall’arrivo di Cristiano Ronaldo. In caso di una fumata nera, mai da scartare, l’addio sarà immediato per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

“Dybala lo farei sentire importante – ha suggerito l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero in un’intervista al Corriere della Sera -. Gli farei sentire la fiducia, ovviamente se questa fiducia c’è, e questo non lo possiamo sapere”.

OMNISPORT | 10-06-2021 16:47