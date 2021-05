I convocati dell'Argentina: fuori Dybala

Importanti novità arrivano dalla lista dei convocati diramata dal CT Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell’Argentina, che affronterà Cile e Colombia in due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Nell’elenco infatti figurano tanti calciatori che giocano in Serie A, alcuni di questi alla prima chiamata in assoluto, mentre non c’è lo juventino Dybala che evidentemente paga una stagione trascorsa più in infermeria che sul campo.

Tra i convocati invece ci sono Palomino e Romero, protagonisti assoluti con l’Atalanta ed entrambi pronti al debutto con l’Argentina. Insieme a loro nella lista di Scaloni figura pure il nome di Molina, esterno dell’Udinese che ha fatto molto bene nelle ultime settimane.

Infine torna in Nazionale anche German Pezzella, assente dai convocati da un paio di anni mentre c’è regolarmente Nico Dominguez del Bologna nonostante il centrocampista sia attualmente ai box causa infortunio.

La stella della truppa ‘italiana’, ovviamente, è Lautaro Martinez. Il Toro, fresco di Scudetto con l’Inter, è stato convocato al pari di De Paul, Martinez Quarta e Musso.

