Mercato Juve: Allegri ha già scelto tra Dybala e Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri è pronto a ribaltare la Juventus e le sue gerarchie. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, il mister toscano sta spingendo con decisione per il rinnovo di Paulo Dybala , che solo poche settimane fa sembrava destinato a partire dopo una stagione da dimenticare agli ordini di Andrea Pirlo.

Il mister livornese, secondo la Gazzetta dello Sport, vuole partire da alcuni punti fermi, e tra questi ci sarebbe anche la Joya, in scadenza di contratto nel 2022. Il progetto di rilancio non può però che passare dal rinnovo dell’ingaggio, che ormai da un anno sta tenendo sulle spine il giocatore argentino.

Allegri, che avrà più potere decisionale rispetto al passato, oltre a togliere dal mercato il numero 10 bianconero non avrebbe messo veti sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo , ed anzi starebbe già pensando ad una Juventus senza il portoghese.

Lo stesso CR7 negli ultimi giorni ha postato alcuni messaggi che sembrano essere parole d’addio alla Vecchia Signora, anche se la situazione resta intricata: il cinque volte Pallone d’Oro è seguito da Manchester United e Paris Saint Germain, ma dovrà ridursi lo stipendio per cambiare squadra.

Tutto è ancora in alto mare e l’Europeo in arrivo non aiuta, ma una cosa è certa: la Juventus è pronta a costruire un futuro senza la stella portoghese.

OMNISPORT | 29-05-2021 10:01