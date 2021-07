Ronaldo, Real, Dybala, stoccata a Bonucci: Allegri conquista i tifosi

Nella conferenza stampa di presentazione alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri dimostra di non aver perso lo smalto e, in meno di un’ora, conquista i suoi nuovi-vecchi tifosi, che esultano sui social. Tanti i temi toccati dall’allenatore toscano, che risponde, ammicca, sorride, lancia indizi e presenta le intenzioni sotto cui parte la sua seconda avventura sulla panchina bianconera.

Il ruolo di Ronaldo nell’Allegri-bis

Inevitabili le domande su Cristiano Ronaldo, che:

dovrà assumersi le sue responsabilità di “anziano” del gruppo, dare il buon esempio con Chiellini e Bonucci, adattarsi ed essere pronto a fare il centravanti ed entrare nelle turnazioni. Deve aiutare i giovani a crescere. Punizioni? Le batte Dybala. Ronaldo a destra, Paulo a sinistra. Oppure, Ronaldo da lontano e, se dovesse arrivare (nemmeno tanto velato riferimento a Pjanic, ndr), qualcun altro le calcerà da vicino.

Allegri: Chiellini capitano, sorpresa per il vice e i due no al Real Madrid

Conferma poi per Chiellini, che firmerà il rinnovo al rientro dalle vacanze e sarà capitano. Il vice? Certo non Bonucci:

lui è un veterano e sarà importante, ma è andato via. Se vuole la fascia se la compra e va a giocarci in piazzetta. Alla Juve il capitano è chi ha più presenze, quindi il vice sarà Dybala. Leo è andato via, sta recuperando posizioni, ma per ora è finito in fondo alla lista. Locatelli? Non parlo di mercato. Mi aspetto molto da Rabiot. L’anno scorso ha fatto tre gol, se non sbaglio. Deve entrare nell’ottica che può segnare di più, mi aspetto almeno dieci gol da lui.

Poi sul periodo ai box e sulle voci di un interessamento del Real Madrid:

Sì, mi hanno chiamato due volte. Ringrazio il Real e il presidente Florentino Perez, ma dopo varie riflessioni ho scelto la Juve per una questione di cuore e di amore verso questa società.

Juve, tifosi approvano ogni parola di Allegri

Una conferenza ricca di spunti e molto apprezzata dai tifosi bianconeri, che sul web salutano con piacere il ritorno di Max Allegri e dimostrano di approvare. Sulla chiara intenzione di riportare Dybala al centro del progetto, c’è chi si emoziona e twitta: “Pensando che Chiellini ha i polpacci di cristallo e starà fuori molto e che avremo quasi tutta la stagione La Joya con il numero 10 capitano“. Su Bonucci e la fascia si spreca l’ironia: “Praticamente Allegri ha detto a Bonucci che per diventare il Capitano della Juventus, ne deve ancora mangiare di pastasciutta…“, “Comunque la stoccata a Bonucci è un missile terra aria da paura“, “ma quanto ci fai godere, Max, quanto? Bentornato a casa!”.

Su Ronaldo il discorso di Allegri sembra chiaro, ma in tanti aspettano di vedere la risposta sul campo di Cr7. Sulla questione punizioni, invece, il tecnico bianconero mette tutti d’accordo: “È arrivato da pochi giorni e ha già fatto capire che Ronaldo tirerà metà punizioni rispetto agli altri anni, finalmente“, “sono contento che non si dia a Cristiano il monopolio sulle punizioni”. E, al termine i tifosi juventini non hanno dubbi: “Allegri TOP Player della Campagna Acquisti 2021/2022“, “Un allenatore che rifiuta due volte il Real per la Juve deve avere di diritto la statua davanti allo Stadium e una tribuna intitolata“, “Questa conferenza stampa mi ha curato l’anima“.

SPORTEVAI | 27-07-2021 16:25