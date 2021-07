La Juventus sfida il Milan per avere un giovane attaccante

La novità di calciomercato di giornata è clamorosa, riguarda la Juventus e l’ha lanciata Fabrizio Biasin su tuttomercatoweb.com. Intanto però, in casa bianconera, continuano a tenere banco due spinosissime questioni. La prima è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è tornato a Torino, ma tutti si chiedono se resterà. La sensazione è che lo farà, anche perché grandi alternative, a parte il PSG, non ce ne sono. Il problema è che Massimiliano Allegri ha bisogno di avere certezze in brevissimo tempo, per far partire al più presto il suo nuovo progetto sulla panchina della Vecchia Signora.

La seconda questione, addirittura più importante, è il rinnovo di Paulo Dybala, il cui agente è atteso in Italia nelle prossime ore e incontrerà presto la dirigenza bianconera. L’attaccante argentino, malgrado i proficui allenamenti vacanzieri a Miami, è già infortunato, ma la sensazione è che resterà. Così come c’è la sensazione che Manuel Locatelli possa arrivare, malgrado la tratitativa col Sassuolo non sia ancora definita. E poi c’è Demiral, che vorrebbe più spazio, inascoltato, ma la valutazione del calciatore è di almeno 35 milioni, cosa che sta scoraggiando i tentativi di accaparrarselo da parte del Borussia Dortmund.

Infine, ed ecco la clamorosa novità, pare che la Juve voglia mettere i bastoni tra le ruote al milan per Kaio Jorge. I rossoneri sembravano ormai all’ultimo chilometro per la buona riuscita della trattativa per il giovane attaccante del Santos, ma pare che i bianconeri, dice Biasin, abbiano offerto un milione al club paulista che però preferirebbe chiudere per 5 milioni col Benfica. Ma tutto dipenderà da come verrà indirizzato il calciatore dal suo agente.

OMNISPORT | 27-07-2021 11:24