Juventus, Max Allegri ha scelto il difensore: sgarbo al Napoli

La Juventus di Massimiliano Allegri sta prendendo forma. E’ tornato Cristiano Ronaldo e la speranza dei tifosi bianconeri è che il portoghese possa restare almeno un’altra stagione. Nel frattempo il club si sta guardando intorno, per rinforzare il reparto offensivo e anche il centrocampo.

La Juventus avrebbe superato il Milan per Kaio Jorge e a centrocampo si lavora sempre sul ritorno di Pjanic, molto gradito ad Allegri, mentre il sogno resta Paul Pogba. Nel frattempo il club bianconero sta pensando anche alla difesa. Bonucci e de Ligt restano, così come Chiellini: il rinnovo del capitano dell’Italia è in programma il 2 agosto. Restano invece in partenza Rugani e Demiral.

I tifosi della Juventus vorrebbero la permanenza del turco, intanto la dirigenza avrebbe già in mente come sostituirlo in caso di addio. Massimiliano Allegri ha infatti scelto il difensore che potrebbe sostituire il 23enne ex Sassuolo: Kostas Manolas. Il difensore del Napoli ex Roma piace molto al tecnico della Juventus, come ha riportato Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio.

Queste le dichiarazioni: “Allegri sta chiedendo un difensore centrale, soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito e con ingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli. Non è ancora una trattativa, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire. In quel caso il Napoli andrebbe a prendere un altro difensore sul mercato”.

In caso di partenza o di Rugani ma soprattutto di Demiral, la Juventus punterebbe forte sul greco. La volontà del calciatore è ancora ignota, ma Spalletti difficilmente lo lascerà partire, dopo averlo allenato anche alla Roma.

OMNISPORT | 26-07-2021 17:59