Juventus, scambio stellare con il Barcellona: Allegri riflette

La Juventus e Massimiliano Allegri stanno riflettendo su una proposta del Barcellona: i blaugrana, secondo quanto riporta l’Equipe, sarebbero pronti ad offrire l’attaccante della Nazionale francese Antoine Griezmann per avere Paulo Dybala.

La situazione della Joya a Torino è molto particolare: l’argentino è stato il più acclamato dai tifosi nel giorno del raduno alla Continassa, e si è visto offrire da Massimiliano Allegri rassicurazioni importanti circa il suo impiego in campo, ma non ha ancora trovato l’accordo con il club bianconero per il rinnovo del contratto.

La trattativa per il prolungamento dell’ingaggio è da mesi in stallo, e ancora non ci sono segnali di una riapertura nonostante le continue affermazioni del giocatore, che ripete da tempo di voler restare a Torino. Il gap tra le due parti è ancora troppo ampio, e il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe spingere la Vecchia Signora a venderlo subito per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno (come è successo al Milan per Donnarumma e Calhanoglu).

Per questo l’offerta del Barcellona è decisamente allettante, e Allegri potrebbe essere tentato. Dybala è da tempo nel mirino dei catalani, che sono tornati su di lui dopo il fallimento della trattativa con l’Atletico per Saul.

La Juve resta però piuttosto fredda riguardo a Griezmann: il transalpino non è certo reduce da stagioni esaltanti al Barcellona, ha due anni in più di Dybala e ha uno stipendio altissimo. Tutti fattori che frenano al momento i bianconeri.

