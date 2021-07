Juventus: Max Allegri già al lavoro per blindare un big

Dopo essere stato in vacanza a Miami, dove si è anche allenato duramente per arrivare in forma all’inizio della nuova stagione, Paulo Dybala è tornato da qualche giorno a Torino e sta già lavorando alla Continassa in una serie di allenamenti per ora riservati a pochi intimi, nei quali ha l’occasione di diventare un punto di riferimento per i giovani aggregati al gruppo della nuova Juventus di Massimiliano Allegri.

L’attaccante argentino ha ricevuto i complimenti dello staff del tecnico toscano per il lavoro svolto a Miami, e a breve incontrerà la dirigenza per una nuova puntata della discussione sul suo futuro, ma senza forzare i tempi. Tuttavia Allegri, che lo ha già allenato dal 2015 al 2019, ha già avuto alcuni colloqui faccia a faccia col 27enne sudamericano che, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è sentito molto apprezzato dall’allenatore.

Una volta espletata la chiacchierata informale con la dirigenza bianconera alla Continassa, entrerà in scena per la questione rinnovo l’agente del calciatore, Jorge Antun, che è atteso a Torino a fine luglio e che, per prima cosa, farà conoscenza col nuovo direttore sportivo della Juve Federico Cherubini, che ha sostituito Fabio Paratici.

E comunque, tra Dybala e la Juventus sembra tornato il sereno dopo che per tutta la scorsa stagione, visto il suo rendimento in campo non all’altezza delle sue possibilità, era stato messo sulla graticola dal presidente Andrea Agnelli, che diceva di avergli fatto un’offerta di rinnovo all’altezza dei top 20 più pagati in Europa, mentre se voleva un ulteriore rialzo doveva dimostrarlo sul campo.

Da parte sua Dybala si difendeva replicando che il suo agente non aveva ricevuto chiamate dalla Vecchia Signora e che la storia delle offerte e delle controrichieste era inventata. Ora, stando sempre alla rosea, tutto questo non sembra più esserci: il contratto di Dybala coi bianconeri scade il prossimo 30 giugno e l’argentino può vivere mesi tranquilli trattando il suo rinnovo in assoluta serenità.

OMNISPORT | 17-07-2021 16:55