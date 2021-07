Mercato Juventus, svolta per il futuro di Dybala: incontri fissati

La nuova stagione della Juventus è partita, seppur in sordina al pari di quella delle altre big della Serie A, riunitesi senza i campioni che stanno finendo, o hanno appena iniziato, come per i freschi campioni d’Europa dell’Italia, le vacanze seguite alla fine di una stagione estenuante, con tante partite tra club e rispettive Nazionali.

In sordina è iniziato anche il mercato, per i bianconeri come per quasi tutte le grandi d’Italia e d’Europa, ad eccezione del Milan, che ha già speso tanto al netto delle pesanti partenze a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu.

Il vero “acquisto” degli ex campioni d’Italia è stato il rientro di Max Allegri, acclamato dai tifosi presenti al rinnovo al pari dell’unica stella presente, Paulo Dybala.

L’argentino è reduce da un’estate di relax, non essendo stato convocato dal ct della Seleccion Lionel Scaloni nella spedizione che ha trionfato in Coppa America dopo 28 anni di digiuno. Una cocente delusione per la Joya, alla quale non resta che concentrarsi su una stagione cruciale per la propria carriera, ma prima del cui inizio sarà necessario sbloccare la situazione contrattuale con la Juventus.

Il contratto di Dybala è infatti in scadenza nel giugno 2022, pertanto i prossimi mesi saranno gli ultimi utili per evitare che, dal prossimo gennaio, il numero 10 bianconero possa accordarsi con altri club e lasciare Torino a parametro zero.

Dopo settimane di incertezza, la Juventus avrebbe deciso di rinnovare la fiducia a Dybala. Complice proprio il ritorno di Allegri, infatti, a Torino si sono convinti che l’argentino possa rappresentare il simbolo di una nuova era di auspicati trionfi, magari dopo un’altra stagione da vivere “all’ombra” di Cristiano Ronaldo, destinato, salvo sorprese, a rispettare il contratto che lo lega ai bianconeri fino al prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono in programma due incontri decisivi per il futuro di Dybala. Prima il faccia a faccia tra il giocatore e Allegri, che gli rinnoverà la propria stima illustrandogli magari il nuovo progetto tattico volto alla convivenza di Paulo con Ronaldo e Federico Chiesa, che a Euro 2020 ha vissuto la propria consacrazione anche a livello internazionale.

Il secondo vedrà invece come protagonisti i dirigenti della Juventus, con in testa il direttore sportivo Federico Cherubini, e l’agente dell’argentino, Jorge Antun. Obiettivo riannodare i fili della trattativa per il rinnovo, impostati dall’ex ds Paratici prima dello scoppio della pandemia e poi congelati complice il crollo del rendimento di Dybala e i suoi tanti guai fisici e la crisi economica che ha coinvolto il calcio mondiale.

Obiettivo comune è andare avanti insieme, da tradurre nero su bianco attraveso un accordo che accontenti entrambe le parti.



OMNISPORT | 15-07-2021 11:10