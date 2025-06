Como, chi è Baturina, il nuovo Modric: perché prenderlo al Fantacalcio, dove gioca, la sua storia

Colpaccio del sempre più ambizioso Como di Fabregas: tutto su Baturina, talento croato allenato da Cannavaro alla Dinamo Zagabria che porta in dote gol ma soprattutto assist.

In Croazia lo considerano il nuovo Modric. A Como sperano ripeta l’exploit di Nico Paz. Ecco Martin Baturina, 22 anni, un altro gioiello alla corte di Cesc Fabregas. Dalla Dinamo Zagabria arriva per 18 milioni più 7 di bonus uno dei giovani centrocampisti più talentuosi in circolazione. Un colpaccio per i lariani, ma anche per chi riuscirà ad aggiudicarselo al Fantacalcio: come giocherà nell’undici del tecnico catalano e quanti bonus potrà garantire in Serie A.

Como, tra Modric e Nico Paz: chi è Baturina

Da anni Baturina era seguito dai top club del Vecchio Continente. Perché un talento del suo calibro, così cristallino, non passa certo inosservato. Il Como, però, è riuscito a beffare tutti, dall’Arsenal al Borussia Dortmund. Dimostrando una capacità di spesa, vista la portata dell’operazione da 25 milioni totali, che altri club della Serie A che pure erano interessati al calciatore, come Roma, Fiorentina e Bologna, non hanno. Ma, si sa, i fratelli Hortono pensano in grande ed è il motivo per cui Fabregas ha preferito continuare al Sinigaglia anziché accettare la proposta dell’Inter.

E, allora, benvenuto Baturina, numero 10 dai piedi delicati. Trequartista centrale dotato di una rara visione di gioco, forte nell’uno contro uno, specialista nel confezionare assist: dovesse rimanere Nico Paz, Cesc si ritroverebbe due diamanti tra le mani. Chi lo conosce bene per averlo allenato di recente alla Dinamo Zagabria è Fabio Cannavaro, che di Martin dice: “Non lo sa neanche lui quanto è forte”. Se in Croazia lo considerano l’erede di Modric, un motivo ci sarà.

I numeri di Baturina con la Dinamo Zagabria

Centosettantadue centimetri di puro talento, Baturina si è meritato un posto nella prima squadra della Dinamo Zagabria dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile del club più titolato del Paese. Nonostante la giovane età, il classe 2003 di Spalato vanta già più di 160 presenze tra campionato e coppe per un totale di 22 gol, di cui uno al Milan lo scorso gennaio in Champions League, e 39 assist.

Quattro i campionati vinti, più una Coppa nazionale e due Supercoppa. Dodici, invece, i gettoni collezionati con la Croazia (con una rete all’attivo), di cui sta diventando un punto fermo dopo le 14 presenze nell’Under 21.

Fantacalcio: conviene puntare sul gioiello del Como?

E, ora, passiamo a ciò che sta più a cuore ai fantamanager che seguono il calciomercato con particolare attenzione al fine di individuare i profili giusti su cui puntare all’asta del fantacalcio. Nelle ultime tre stagioni Baturina ha segnato sei, cinque e quattro gol in campionato: la propensione a segnare c’è, ma molto dipenderà anche da come lo schiererà in campo Fabregas.

Bonus garantiti per quanto riguarda gli assist: addirittura 10 nell’ultimo torneo che ha visto la Dinamo Zagabria chiudere alle spalle del Rijeka e davanti all’Hajduk Spalato del neoct della Nazionale Gattuso. I 25 milioni spesi dal Como non pongono tutti sulla titolarità del calciatore: Baturina è molto più di una scommessa. Come Nico Paz, potrebbe rivelarsi un affarone.