Inter, Nico Paz è l’obiettivo numero 1: il pressing di Zanetti continua ma con il Real Madrid sarà braccio di ferro

Il papà di Nico Paz a cena nel locale di Zanetti: il vicepresidente dell'Inter sta lavorando per il colpaccio. La richiesta dei tifosi a Marotta a poche ore dal match col Feyenoord

Ormai non è più un mister: Nico Paz è l’oggetto del desiderio dell’Inter. Per il talentuoso 20enne approdato a Como via Real Madrid è sceso in campo Javier Zanetti, in pressing costante sul papà. Ma con i blancos sarà braccio di ferro. Intanto, a poche ore dal match di Champions col Feyenoord, i tifosi acclamano a gran voce il classe 2004 che nella Milano nerazzurra ha incantato proprio tutti.

Inter, Zanetti in campo per Nico Paz: il retroscena

Neppure ai tempi in cui giocava la marcatura di Zanetti su un avversario era così asfissiante. È pressing feroce sul papà di Nico Paz, Pablo, amico di lunga data del vicepresidente nerazzurro.

Nelle ultime ore è emersa una notizia che fa sognare il popolo interista: ieri sera Pablo Paz ha cenato nel locale di Zanetti e chissà che i due non abbiano nuovamente parlato del futuro del gioiellino scuola Real Madrid, fin qui protagonista di una stagione di altissimo livello da sei gol e cinque assist in Serie A con la maglia del Como.

Perché non è facile: braccio di ferro col Real Madrid

L’Inter sa bene che non sarà affatto facile riuscire a far indossare la maglia nerazzurra a Nico Paz. Innanzitutto perché in prima linea c’è proprio il Como, che non sarà ancora una top italiana ma vanta sicuramente risorse economiche – volendo – quasi illimitate. Lo testimoniano i 47 milioni offerti al gennaio al Milan per Theo Hernandez.

Poi, l’ostacolo Real Madrid, che ai suoi talenti tiene in modo particolare. Pensate: i campioni d’Europa in carica vantano non una, ma addirittura tre opzioni di recompra. E a cifre irrisorie. Nove milioni se dovessero esercitarla questa estate, 10 milioni nel 2026, 11 nel 2027: praticamente bruscolini per la Casa Blanca. A tal proposito le recenti parole di Ancelotti al podcast di Giacomo Poretti (“sta facendo molto bene”) dimostrano quanto Carletto e il Real stiano seguendo la crescita di Nico.

Nico Paz: la richiesta dei tifosi a Marotta e la strategia

Con ogni probabilità, dunque, l’Inter si ritroverà a dover trattare col Real Madrid. La strategia è quella di puntare sulla volontà del calciatore, che in nerazzurro avrebbe un ruolo centrale mentre nella capitale spagnolo sarebbe chiuso dalle stelle che affollano il reparto offensivo. Già, ma come ingolosire Florentino Perez?

Il club lombardo potrebbe offrire una cifra intorno ai 20-25 milioni lasciando, come ha fatto il Como, il diritto di riacquisto in favore delle merengues. Intanto i tifosi hanno le idee molto chiare in merito. In occasione del consueto pranzo Uefa che anticipa la partita di Champions tra Inter e Feyenoord, tanti sostenitori hanno chiesto Nico Paz a Marotta e Zanetti. Se il presidente ha glissato filando via dritto, il vicepresidente si è lasciato scappare un sorriso che promette bene.