Inter-Feyenoord, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I nerazzurri, forti del 2-0 di Rotterdam, ospitano il Feyenoord al Meazza: in palio i quarti di finale di Champions League. Le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Forte del 2-0 portato a casa da Rotterdam nella gara di andata, l’Inter ospita il Feyenoord al Meazza per archiviare definitivamente la pratica ottavi e volare ai quarti di finale di Champions League. Di seguito le probabili formazioni e dove seguire la partita in tv e streaming.

Inter-Feyenoord, quando si gioca

L’Inter deve difendere il prezioso vantaggio ottenuto in casa del Feyenoord una settimana fa. Si riparte al Meazza dal 2-0 per i nerazzurri, che già intravedono i quarti di finale di Champions League e il loro possibile prossimo avversario: il Bayern Monaco (3-0 all’andata contro il Leverkusen). Il passaggio del turno porterebbe in dote 12,5 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter arriva al confronto reduce dal rocambolesco 3-2 al Monza in campionato (rimonta dallo 0-2) e con la solita emergenza sulle corsie esterne (out Dimarco, Darmian e Zalewski). Il Feyenoord di Van Persie recupera qualche pedina importante (Read, Trauner e Gimenez), ma perde Paixao, tra i protagonisti nei playoff col Milan. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Inter-Feyenoord in diretta tv e streaming:

Partita: Inter-Feyenoord

Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 11 marzo 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), Sky Go, NOW TV

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Inter-Feyenoord in tv e streaming

Inter-Feyenoord è in programma questa sera, martedì 11 marzo, alle ore 21 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Bisognerà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (251). Inoltre, per gli abbonati, la gara sarà visibile anche su NOW. La diretta streaming è disponibile tramite le applicazioni Sky Go e NOW TV.

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Inter-Feyenoord, le probabili formazioni

Diversi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, perché oltre agli assenti Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski (out 45 giorni per un infortunio muscolare patito contro il Monza), il tecnico piacentino deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Lautaro Martinez (affaticamento) e de Vrij: entrambi potrebbero partire dalla panchina. Tra i pali si rivedrà Sommer, rientrato dall’infortunio, possibile turno di riposo per Barella a centrocampo, ma anche Bastoni potrebbe rifiatare dopo gli ultimi straordinari. In attacco Taremi, con lui uno tra Arnautovic e Thuram.

Van Persie risponde con il suo 4-3-3: Read titolare sulla destra, dall’inizio Ueda, che andrà a completare il tridente offensivo con Carranza e Hadj Moussa. A centrocampo Moder con Smal e Ivanusec. Tra i pali Wellenreuther, che all’andata ha evitato il 3-0 respingendo il rigore di Zielinski.

L’arbitro del match

Sarà lo slovacco Ivan Kruzliak l’arbitro di Inter-Feyenoord. Ad assisterlo i connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor (guardalinee) e Peter Kralovic (quarto ufficiale). Al Var la coppia tedesca Christian Dingert e Benjamin Brand (Avar).

Sono due i precedenti dell’Inter con Kruzliak. Il primo risale a 10 anni fa, stagione 2014-2015: Inter-Celtic 1-0, con gol vittoria di Guarin (Europa League). Il secondo alla stagione 2022-2023: Bayern Monaco-Inter 2-0 (fase a gironi di Champions League).