Classifica senza errori arbitrali: falsate due partite, i verdetti su Inter, Napoli e Juve-Atalanta

Non si placano le discussioni e le polemiche, ma soprattutto non cessano le sviste nel massimo campionato. Arbitri, di campo e in sala Var, sempre nel mirino dei moviolisti e dei tifosi, col solito corollario di errori impietosamente evidenziati dai vari esperti del settore. Due le partite falsate anche al termine di questo turno, segnato da sfide piuttosto controverse come Inter-Monza, Napoli-Fiorentina e Juventus-Atalanta . Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventottesima di campionato: quanta differenza rispetto a quella che è la classifica “reale”.

Arbitri, le gare di Inter, Napoli e Juve

Riflettori puntati su Inter-Monza, il rocambolesco anticipo del sabato tra la prima e l’ultima in classifica. Zufferli aiutato dal Var in occasione del gol annullato a Lautaro sullo 0-0: c’è un tocco con la mano dell’argentino, leggerissimo ma evidente, nell’immediatezza della marcatura. Non c’è invece spinta di Lautaro su Kyriakopoulos nell’azione della rete decisiva del 3-2. In Napoli-Fiorentina tanti errori per l’arbitro Colombo: mancano un rigore agli azzurri per fallo di Comuzzo su Lukaku e manca l’espulsione di Gudmundsson ((secondo giallo) per un intervento irregolare su Raspadori dopo il 2-1. In Juve-Atalanta polemiche per il rigore concesso da Sozza per mani di McKennie: dubbi per Marelli, d’accordo Calvarese e Bergonzi.

Moviola Serie A: sviste determinanti

Le partite falsate della nona di ritorno, comunque, sono altre. In Cagliari-Genoa, arbitro Fabbri, manca un rigore per i liguri per contatto Pinamonti-Zappa. Così l’ex arbitro Graziano Cesari al sito CalcioGenoa: “È rigore, perché la trattenuta su Pinamonti è evidente. Fabbri non poteva vedere perché era lontanissimo, e quindi incapace di giudicare. Al Var Marini si prende una responsabilità non sua, doveva far rivedere l’azione a Fabbri”. In Verona-Bologna manca invece un rigore per l’Hellas. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, c’è un tocco in area di Ferguson su Bradaric che avrebbe meritato la concessione del penalty da parte dell’arbitro Rapuano.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 61 NAPOLI -4 64 NAPOLI 60 INTER – 61 ATALANTA 58 ATALANTA +5 53 JUVENTUS 52 LAZIO -1 52 LAZIO 51 ROMA -5 51 BOLOGNA 50 JUVENTUS +2 50 ROMA 46 MILAN -2 46 FIORENTINA 45 BOLOGNA +4 46 MILAN 44 UDINESE -5 45 UDINESE 40 FIORENTINA +2 43 TORINO 35 TORINO -4 39 GENOA 32 GENOA -1 33 COMO 29 COMO – 29 CAGLIARI 26 PARMA -3 27 VERONA 26 LECCE -1 26 LECCE 25 EMPOLI -1 23 PARMA 24 CAGLIARI +4 22 EMPOLI 22 VERONA +6 20 VENEZIA 19 VENEZIA +1 18 MONZA 14 MONZA -2 16

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.