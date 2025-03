Cagliari-Genoa, moviola: gol annullato e rigore negato, è pari in tutto

La prova dell’arbitro Fabbri nell’anticipo di A all’Unipol Domus analizzata ai raggi X,il fischietto faentino ha ammonito quattro giocatori

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Cagliari-Genoa, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante, vediamo come se l’è cavata ieri all’Unipol Domus.

I precedenti di Fabbri con Cagliari e Genoa

Fabbri in stagione aveva arbitrato già due volte i sardi: una sconfitta il 31 agosto a Lecce (1-0, espulso Patrick Dorgu per un fallaccio su Matteo Prati rilevato solo al Var) e un pareggio il 9 novembre col Milan alla Domus (3-3). In generale appena 3 successi in 15 incontri (poi 6 pareggi e altrettante sconfitte), l’ultima vittoria 0-2 a Crotone il 28 gennaio 2021. I precedenti col Genoa erano dodici: 1 vittoria, 2 pareggi e 9 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Monaldi IV uomo, Marini al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Badelj (G), Deiola (C), Masini (G), Pavoletti (C)

Cagliari-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ gol di Piccoli che, su un lancio in profondità di Obert, insacca ma l’attaccante viene pescato in fuorigioco di pochi centimetri. Fabbri dopo un check conferma che non è gol. Al 48′ ammonito Badelj che ferma una ripartenza di Deiola. Al 60′ giallo a Deiola per un fallo su Miretti in mezzo al campo. Al 65′ giallo per Masini, intervento fuori tempo su Augello. Al 67′ finisce a terra Pinamonti dopo uno scontro in area con Zappa, ma per Fabbri non c’è niente. Al 91′ ammonito Pavoletti per una sbracciata su De Winter. Dopo 4′ di recupero Cagliari-Genoa finisce 1-1.