90'+5' Fine partita: CAGLIARI - GENOA 1-1.22:38

90'+1' Cartellino giallo per Pavoletti per una sbracciata su De Winter.22:34

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:34

89' Cross di Zappa in area per Gaetano che spizza di testa ma manda a lato.22:32

86' Chiude in avanti il Cagliari, il Genoa prova a rendersi insidioso con ripartenze veloci.22:30

81' Ci prova Prati con coraggio di prima dalla distanza. Conclusione alta sopra la traversa.22:24

78' Dentro Adopo per Deiola.22:21

78' Due cambi nel Cagliari, entra Pavoletti per Obert.22:21

75' Ritorno in campo per Malinovskyi, prende il posto di Cornet che esce per un problema muscolare.22:19

72' Il Genoa prova ora a fare la partita, il Cagliari pensa più a difendersi.22:14

67' Finisce a terra Pinamonti dopo uno scontro in area con Zappa, ma per Fabbri non c'è niente.22:11

66' Sostituzione nel Genoa, finisce la partita di Ekhator, entra Matturro.22:10

65' Cartellino giallo per Masini, intervento fuori tempo su Augello.22:09

61' Entra anche Prati per Makoumbou.22:04

61' Sostituzione nel Cagliari, entra Gaetano per Viola.22:04

60' Cartellino giallo per Deiola, fallo su Miretti in mezzo al campo.22:03

59' DE WINTER! Cross di Martin dalla sinistra, De Winter solo sotto porta colpisce di testa ma manda a lato.22:02

57' Prova ad alzare il ritmo il Cagliari e a guadagnare campo. Il Genoa appena può palleggia e tiene palla.22:00

52' Dentro Masini per Badelj.21:56

52' Subito altri due cambi nel Genoa, entra Pinamonti per Ekuban.21:55

48' Cartellino giallo per Badelj che ferma una ripartenza di Deiola.21:51

47' GOL! Cagliari - GENOA 1-1! Rete di Cornet. Ekuban ruba il tempo e Luperto e mette un pallone teso in area, Cornet taglia sul secondo palo e deposita in rete.



46' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - GENOA.21:52

46' Sostituzione nel Genoa, entra Zanoli per Norton Cuffy.21:52

Partita molto dura e con diversi scontri di gioco, parte meglio il Genoa, ma è il Cagliari a passare in vantaggio con Viola. Ospiti che nel finale provano a riversarsi in avanti, ma i sardi si difendono con ordine.21:33

45'+2' Fine primo tempo: CAGLIARI - GENOA 1-0.21:32

45'+1' Pericoloso il Genoa con una punizione dalla trequarti, in mischia Ekhator prova a toccarla ma manda sul fondo.21:32

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:30

41' Azione prolungata del Genoa, Badelj in area sterza sul destro e prova un cross morbido ma non ci arriva nessuno.21:27

38' Zortea dalla destra, mette un pallone teso in mezzo, Piccoli anticipa Vasquez ma non trova la porta.21:23

35' Calcio d'angolo per il Genoa che prova a portarsi in avanti, cross teso in area, Vasquez impatta di testa ma manda sul fondo.21:20

31' Non ce la fa a continuare Coman, al suo posto entra Augello.21:16

26' Aggressivo il Cagliari che dopo il gol continua a premere.21:10

23' Coman cade a terra per una distorsione alla caviglia. Gioco fermo.21:08

18' GOL! CAGLIARI - Genoa 1-0! Rete di Viola. RIpartenza veloce dei sardi, Piccoli lavora un pallone sulla trequarti e serve Viola, controllo e conclusione in caduta con il sinistro che beffa Leali.



15' CAGLIARI PERICOLOSO! Punizione a favore del Cagliari dalla trequarti, Coman prova a cercare la porta e scheggia il palo.21:01

12' Cross di Cornet dalla sinistra, Miretti prova a spizzarla di testa, nessun problema per Caprile.20:57

9' Va in rete Piccoli su un lancio in profondità di Obert, l'attaccante viene pescato in fuorigioco di pochi centimetri. Fabbri dopo un check conferma che non è gol.20:55

4' Molti contrasti e scontri in mezzo al campo in questi primi minuti di gioco.20:48

1' FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - GENOA. Arbitra Fabbri.20:45

Nel Cagliari gioca Piccoli come punta, dietro a lui agiranno Zortea, Viola e il neo arrivato Coman. In difesa non si tocca la coppia centrale formata da Luperto e Mina, ai loro lati ci sono Zappa e Obert. Parte dalla panchina Augello. Il Genoa schiera una difesa a quattro davanti a Leali, con Norton Cuffy, De Winter, Vasquez e Martin. In attacco c'è Ekuban, con Cornet, Miretti e Ekhator a supporto.19:58

Formazione GENOA (4-2-3-1): Leali - Norton Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin - Frendrup, Badelj - Cornet, Miretti, Ekhator - Ekuban. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Malinovskyi, Pinamonti, Sabelli, Cuenca, Matturro, Otoa, Zanoli, Masini, Venturino.19:55

Formazione CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Makoumbou, Deiola - Zortea, Viola, Coman - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Augello, Adopo, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Mutandwa, Felici.19:54

In Sardegna arriva a far visita un Genoa che si trova in una situazione di classifica ben più tranquilla, a +9 sulla zona retrocessione. Una vittoria oggi potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza.19:53

Il Cagliari dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre uscite, prova a tornare alla vittoria per allontanare la zona calda che dista solamente 3 lunghezze.19:50

