Pagelle Cagliari-Genoa 1-1: Cornet risponde a Viola poi fa crack, bocciato Norton-Cuffy

Il gol di Viola a metà primo tempo illude i padroni di casa, che a inizio ripresa si fanno raggiungere dalla zampata di Cornet due minuti dopo il ritorno in campo dall'intervallo. Si rivede Malinovski

Un tempo per parte nella sfida che apre la 28esima giornata tra Cagliari e Genoa, che si spartiscono la posta in palio al termine di un match deciso dalle rete di Viola al 18′ della prima frazione di gioco e di Cornet in avvio di ripresa. Un punto a testa, dunque, che a conti fatti è giusto e può andar bene a entrambe in vista della volata finale verso una salvezza che il Grifone accarezza, mentre i sardi, nonostante i fischi dell’Unipol Domus al triplice fischio finale, sperano di aver avvicinato ulteriormente.

Cagliari in controllo nel primo tempo

In cerca di punti salvezza, le due formazioni rossoblù danno vita a un primo tempo vivo e vibrante fin dall’avvio. A fare la gara nella prima frazione è principalmente il Cagliari, con il Genoa che si affida al lancio lungo senza grandi fortune. Dopo il gol annullato per fuorigioco a Piccoli al 9′ e il palo di Coman su punizione dal limite, il Cagliari passa appena prima del 20′ con la zampata di Viola sulla gran giocata del bomber ex Lecce.

Il gol arriva al termine di una veloce ripartenza nata dall’errore sanguinoso di Ekhator, che svirgola a tu per tu con Caprile e apre una prateria ai sardi. La marcatura a dir poco leggera di Norton-Cuffy su Piccoli e quelle di Cornet e Frendrup su Viola fanno il resto. Il Genoa si affida ai calci da fermo di Martin e a un bello spunto di Badelj in area, ma è troppo poco per impensierire davvero Caprile.

Ripresa di marca genoana

L’avvio di ripresa della gara che apre il 28esimo turno di Serie A restituisce una gara differente, con il Genoa che azzanna il match con la bava alla bocca e trova subito il punto del pari. Giocata da applausi di Miretti nel traffico sul centro destra e palla per lo scatto di Ekuban, che brucia Luperto, alza lo sguardo e serve al centro per l’accorrente Cornet, bravo a sorprendere Zappa alle spalle e deviare in rete un pallone facile facile.

La gara vive di folate. L’occasione più grande capita sulla testa di De Winter, che tutto solo a centro area sull’ennesimo cross telecomandato di Martin dalla sinistra indirizza clamorosamente sul fondo cestinando la grande opportunità del quarto gol del suo campionato. Alla mezz’ora, il Genoa perde Cornet per un problema muscolare che non pare essere di lieve entità. Al posto dell’ex West Ham si rivede in campo Malinovski.

Top e flop Cagliari

Piccoli 7: Il migliore dei suoi. Avvio indemoniato per il bomber, che si vede annullare un gol per una questione di centimetri e poi serve a Viola la palla del vantaggio vincendo alla grande il duello con Norton-Cuffy. Nella ripresa, visto il calo dei suoi, un po’ dai radar.

Viola 7: Secondo gol stagionale per il 10 dei sardi, che incuneandosi tra Cornet e Frendrup chiude in caduta alle spalle di Leali una splendida ripartenza rifinita di Piccoli.

Mina 6,5: Come sempre, le prende e le dà. Non si tira indietro quando c'è da battagliare e nella maggior parte dei casi ha la meglio.

Zortea 6: Nel primo tempo, dalla sua parte il Cagliari passa spesso e volentieri. Lui si esibisce nella specialità della casa, sfornando assist al centro a profusione. Non pervenuto nella seconda frazione.

Luperto 5,5: Dopo un primo tempo senza grandi preoccupazioni, a inizio ripresa si lascia sorprendere da Ekuban che lo brucia in velocità e mette al centro per Cornet, che insacca l'1-1 da due passi.

Gaetano 5,5: Ingresso non felicissimo per l'ex Napoli, che non riesce a incidere.

Top e flop Genoa

Miretti 6,5: Tra i migliori in campo. Nel primo tempo si vede poco e perde qualche palla di troppo. A inizio ripresa ha il grande merito di avviare l’azione del pareggio con la giocata che premia lo spunto di Ekuban. Gara in crescendo tra tocchi illuminati e idee sempre chiare.

Cornet 6,5: Non è un difensore e si vede nel posizionamento errato a schermare Viola sul gol del Cagliari. A inizio ripresa si fa perdonare chiudendo in rete il pari con il taglio sul secondo palo sul cross basso di Ekuban. Costretto ad abbandonare il campo al 30′ della ripresa per un problema muscolare

Martin 6,5: Sempre pericoloso quando c'è da buttare la sfera a centro area. Le sue punizioni fanno scattare l'allarme rosso nell'area cagliaritana. A turno, Ekuban, Vasquez e De Winter vanificano tutto. È assolutamente tra i più positivi del match.

Malinovski 6: Menzione d'onore per l'ucraino, che torna in campo dopo la rottura del malleolo lo scorso 21 settembre a Venezia che aveva fatto temere la fine anticipata della sua stagione.

Ekhator 5: Dal suo clamoroso liscio in area del Cagliari che vanifica un'ottima possibilità dal corner nasce la ripartenza vincente del Cagliari per l'1-0 di Viola. Perde praticamente tutti i duelli con i difensori avversari.

Norton-Cuffy 5: Troppo molle nella chiusura su Piccoli che permette al Cagliari di passare a condurre. Gran giocata dell'ex Lecce, ma troppo lo spazio concesso dall'inglese. Al termine di una prima frazione da dimenticare, Vieira lo lascia negli spogliatoi.

Tabellino Cagliari-Genoa

Cagliari-Genoa 1-1

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (33′ st Pavoletti); Deiola (33′ st Adopo), Makoumbou (15′ st Prati); Zortea, Viola (15′ st Gaetano), Coman (30′ pt Augello); Piccoli . A disp.: Ciocci, Sherri, Marin, Jankto, Palomino, Kingstone, Felici. All.: Davide Nicola.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (1′ st Zanoli), De Winter, Vasquez, Martìn; Baldelj (6′ st. Masini), Frendrup; Cornet (30′ st Malinovski), Miretti, Ekhator (21′ st Mattutto); Ekuban (6′ st Pinamonti). A disp.: Siegrist, Sommariva, Onana, Sabelli, Cuenca, Otoa, Venturino. All.: Patrick Vieira.

Marcatori: 18′ pt Viola (C), 2′ st Cornet (G)

Note: ammoniti: Badelj(G), Deiola (C), Masini (G), Pavoletti (C)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

