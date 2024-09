Venezia-Genoa, terribile infortunio per Malinovskyi: piede fuori asse, stagione finita?

Il 31enne centrocampista ucraino esce in barella a inizio ripresa dopo un bruttissimo incidente, rischia di rimanere fuori per parecchi mesi fuori

Infortunio choc durante Venezia-Genoa: quattro minuti dopo l’inizio del secondo tempo, sul risultato di 0-0, il giocatore rossoblù Malinovsky ha riportato un bruttissimo infortunio ed è uscito in barella: si teme che la stagione per lui possa essersi chiusa qui.

L’infortunio dopo 4′ della ripresa

E’ il 4′ del secondo tempo quando Malinovskyi, nel tentativo di sventare un’occasione di Haps, scivola e mette male la gamba: la caviglia rimane sotto e, dalle immagini, si vede subito il piede dell’ex Atalanta completamente fuori asse. Costretto a uscire in barella tra gli applausi e sostituito da Pinamonti, il 31enne ucraino verrà visitato in queste ore ma rischia un lunghissimo stop.

Chi è Malinovskyi, la carriera

Nato il 4 maggio 1993 a Zhytomyr, 150 km a ovest di Kiev, Ruslan Malinovskyi è cresciuto nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del calcio italiano, e ha indossato le maglie del Sevastopoli e Zorja. Nel 2016 si è trasferito in Belgio, al Genk, in prestito, che l’anno dopo lo ha riscattato per quattro milioni di euro. Lì l’ucraino passa tre anni da top player, riuscendo a mettersi in mostra con ottime cifre realizzative. 30 gol e 32 assist in 135 partite, numeri che attraggono l’Atalanta, sempre abile nel fiutare colpi del genere.

Dal 2019 gioca con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo aver giocato con l’Under 19 e l’Under 21, Malinovskiy ha debuttato con la Nazionale maggiore dell’Ucraina il 31 marzo 2015 nell’amichevole pareggiata per 1-1 a Leopoli contro la Lettonia. Il 10 ottobre 2018 ha segnato la sua prima rete in Nazionale nell’amichevole pareggiata 1-1 a Genova contro l’Italia. Ha giocato 4 partite agli ultimi Europei. In totale ha collezionato 45 presenze e 6 gol.

Nel 2022 il centrocampista, dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 0-2 nel ritorno dello spareggio di Europa League contro l’Olympiacos, ha mostrato una t-shirt bianca con la scritta “No war in Ukraine”. Un messaggio chiaro da parte del giocatore ucraino verso i suoi connazionali che stanno attraversando momenti drammatici dopo l’invasione militare russa. Sul tema, Malinovskyi aveva già preso posizione sui social: “Piango e prego per la mia Ucraina, per il nostro popolo e per la la mia casa. Questo è un crimine contro tutta l’umanità, bisogna fermare questo orrore”.

Tra le sue caratteristiche tiri da fuori, imbucate e presenza tra le linee ma con Gasperini si arriva alla rottura perchè il giocatore vuole andar via. Risultato? Panchina fino a gennaio, quando arriva la chiamata del Marsiglia. In Francia solo 2 gol e 1 assist in 23 presenze, con l’ucraino finito poi ai margini della rosa. l 19 agosto 2023, Malinovskyi fa ritorno in Italia, trasferendosi al Genoa, neopromosso in Serie A, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro.